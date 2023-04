Công an Phú Thọ cứu bà lão 77 tuổi bị ngất tại Đền Hùng

(VTC News) -

Sáng 24/4 (tức 5/3 Âm lịch), bà Nguyễn Thị Lựu (sinh năm 1946, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) hành hương về Giỗ tổ Vua Hùng. Khi đi đến Đền Hạ, bà Lựu bị ngất. Đây là khu vực đặt chốt làm nhiệm vụ của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, nên bà Lựu nhanh chóng được các chiến sĩ công an phát hiện và ứng cứu.

Cán bộ, chiến sĩ công an Phú Thọ sơ cứu cho bà Lựu.

Các chiến sĩ công an kịp thời xác định bà Lựu bị ngất do tụt huyết áp. Các cán bộ chiến sĩ khẩn trương dìu bà từ Đền Hạ xuống dưới núi Nghĩa Lĩnh, phối hợp với tổ thường trực y tế của Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp sơ cứu ban đầu. Sau đó, bà Lựu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Không lâu sau, sức khoẻ của bà Lựu đã ổn định trở lại.

Từ ngày 21/4, một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ đã dựng trại dã chiến tại Đền Hạ, thiết lập chốt trực làm nhiệm vụ góp phần bảo vệ an ninh cho Khu di tích lịch sử Đền Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ thay phiên trực, tuần tra suốt ngày đêm để đảm bảo an toàn cao nhất cho du khách thập phương hành hương về Giỗ tổ Vua Hùng, kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Quý Đoàn