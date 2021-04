Công an Nghệ An điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt ở biển Nghi Thiết

(VTC News) -

Video: Cá chết hàng loạt ở biển Nghi Thiết sáng 7/4

Sáng 7/4, sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng cá chết hàng loạt dọc bờ biển ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An đến hiện trường để lấy mẫu, điều tra nguyên nhân cá chết.

Được biết, Trung tâm Quan trắc môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cũng lấy mẫu nước biển để phân tích các chỉ số theo quy định.

Theo phản ánh, từ 4/4 đến 6/4, dọc bờ biển ở xã Nghi Thiết xuất hiện tình trạng cá biển chết hàng loạt. Các loại cá mú, cá sóc, cá vược, cá đục..., từ cá nhỏ đến cá nặng 5kg đều ngửa bụng khiến người dân lo lắng.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương tuyên truyền người dân không sử dụng cá này làm thực phẩm, đồng thời cử cán bộ xuống hiện trường thu gom để chôn lấp.

Trả lời VTC News, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc cho biết, hiện chưa biết chính xác số lượng cá biển chết vì các ngành chức năng đang thống kê.

Được biết, khu vực biển Nghi Thiết có 2 nhà máy dự án lớn là Nhà máy xi măng Vissai và Kho xăng dầu DKC.

Hình ảnh cá chết trôi dạt vào bờ biển ở xã Nghi Thiết (Nghệ An) sáng 7/4:

Lực lượng chức năng đến bờ biển Nghi Thiết để điều tra nguyên nhân cá chết.

Cá mú chết trôi dạt vào bờ.

Theo người dân địa phương, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ 4/4 đến 6/4.

Tất cả các loại cá từ nhỏ đến to đều chết, trôi dạt vào bờ.