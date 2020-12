Công an Nghệ An bắt xe tải chở 200 bánh heroin

(VTC News) - Cơ quan công an TP Điện Biên Phủ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nam phụ huynh xông vào lớp học đánh bạn của con tại Trường THCS Tân Bình.

(VTC News) - Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ ổ nhóm chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các hộ kinh doanh trước cổng Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.