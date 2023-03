Công an khám xét thêm một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương

(VTC News) -

Thời điểm công an khám xét, cổng trung tâm đăng kiểm được kéo rào chắn kèm theo thông báo "ngưng nhận hồ sơ kiểm định". Bên ngoài trung tâm có lực lượng công an, dân phòng chốt chặn, canh gác.

Lực lượng chức năng phong tỏa bên ngoài trung tâm.

Theo nguồn tin của phóng viên VOV, Công an tỉnh Bình Dương khám xét đột xuất sau khi nhận được tin báo tố giác của người dân về các dấu hiệu vi phạm. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã đưa một số người về trụ sở công an làm việc.

Đến 13h chiều 28/3, Trung tâm vẫn đóng kín cửa để công an khám xét.

Trước đó, sau khi khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D, ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên của trung tâm này để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Đây là động thái của Công an tỉnh Bình Dương nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc rà soát các hành vi liên quan đến vụ án ở các trung tâm đăng kiểm, chủ yếu là các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ... để bỏ qua các lỗi không đảm bảo an toàn vẫn lưu hành, dẫn đến xe hư hỏng gây cản trở giao thông, gây tai nạn.

Thiên Lý (VOV-TPHCM)