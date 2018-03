Công an khám nhà nguyên Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa

Tối 11/3, Công an Phú Thọ thực hiện lệnh khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Hóa tại Tập thể Quận ủy Đống Đa (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an, vào 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Công an khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Hóa.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ông Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án hình sự "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành".

Trả lời PV, bà Phạm Thị Hồng Hải – Chủ tịch UBND phường Láng Thượng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết: “Vào khoảng 19h45 ngày 11/3, cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ có phối hợp với cơ quan Công an phường khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Hóa”.

Ngoài ra, bà Phạm Thị Hồng Hải cũng thông tin: “Đến lúc này, cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang khẩn trương khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Hóa (21h ngày 11/3 – PV)”.

Xe biển xanh của ngành Công an đến khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Hoá. (Ảnh: Báo Môi trường đô thị)

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm này, có hai chiếc xe biển xanh của Cơ quan Công an Phú Thọ có mặt tại nhà ông Nguyễn Thanh Hóa tại Tập thể Quận ủy Đống Đa (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) để thực hiện lệnh khám xét nhà ông Hóa.

Việc khám xét có đầy đủ lực lượng chức năng, ngoài ra còn có sự tham gia của Công an phường Láng Thượng, tổ dân phố và tổ bảo vệ phường.

