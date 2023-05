Công an Hải Phòng xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm

(VTC News) -

Chiều 23/5, Công an TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện công tác đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của Công an thành phố.

Sơ kết 2 tháng triển khai đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi thực hiện TTHC (từ 7/3 đến 15/5/2023), công an các đơn vị, địa phương tại TP Hải Phòng đã đến tận cấp cơ sở quyết liệt triển khai và đạt những kết quả đáng khích lệ. Một số đơn vị, địa phương đã triển khai tốt, hướng dẫn người dân tham gia cao, tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng cao.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Trong quá trình triển khai thực hiện, Công an các đơn vị, địa phương có chức năng giải quyết TTHC đã chủ động bố trí, tận dụng, xã hội hoá cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị phục vụ thực hiện TTHC cho người dân, tổ chức. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sỹ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết những vướng mắc cho người dân, đã nhận thức rõ hơn về mục đích và yêu cầu của công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, qua 2 tháng triển khai thực hiện, công tác này phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, công tác hướng dẫn của cán bộ chiến sỹ có nơi, có lúc tại một vài cấp xã còn chưa kịp thời do công an xã chính quy mới được triển khai, lực lượng mỏng với khối lượng công việc nhiều; kinh phí, trang thiết bị được trang cấp còn thiếu, chưa đồng bộ; nhận thức của một bộ phận người dân về công tác thực hiện TTHC, dịch vụ công (chủ yếu ở cấp xã) còn yếu dẫn đến tâm lý còn e ngại, vội vàng, thiếu quan tâm dẫn đến thất lạc một vài phiếu giấy do người dân cầm về, một vài phiếu không hợp lệ. Một bộ phận người dân không có điều kiện tham gia đánh giá vì không có điện thoại thông minh, người lớn tuổi, điều kiện thời gian không cho phép…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng nhấn mạnh, mục tiêu đẩy mạnh công tác CCHC là góp phần phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã quán triệt, yêu cầu công khai số điện thoại của lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương để người dân kịp thời phản ánh những bất cập, khó khăn kịp thời trong công tác tiếp công dân và giải quyết các thủ tục cải cách hành chính.

Đại tá Bùi Trung Thành yêu cầu, Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố tại các kế hoạch, công văn về công tác cải cách hành chính; nâng cao vai trò, trách nhiệm của công an các địa phương, đặc biệt người đứng đầu, phải xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, sự hài lòng của người dân là thước đo để đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi thực hiện TTHC của Công an TP Hải Phòng, đưa công tác này đi vào nề nếp, thường xuyên, liên tục. Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính, nghiên cứu cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, đảm bảo trên 80% tỷ lệ TTHC cung cấp trên dịch vụ công trực tuyến…

“Công an thành phố đã chỉ đạo với phương châm làm việc nào dứt điểm việc đó, rõ người rõ việc.

Cải cách hành chính là tiêu chí Công an TP Hải Phòng đưa vào phục vụ công tác bình xét, đánh giá tập thể, cá nhân. Nếu đơn vị nào mà kết quả cải cách hành chính không tốt, ảnh hưởng đến kết quả chung của Công an thành phố thì tập thể, cá nhân, đơn vị đó sẽ không nhận được danh hiệu thi đua”, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng chia sẻ.

Nguyễn Huệ