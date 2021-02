Công an Hải Phòng bắt 2 ô tô chở người trốn chốt kiểm dịch COVID-19

(VTC News) -

Chiều 3/2, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hải An (Hải Phòng) vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô chở 5 người trốn chốt kiểm dịch vào thành phố.

2 xe ô tô trốn chốt kiểm dịch bị lực lượng công an bắt giữ.

Cụ thể, khoảng 8h50’ cùng ngày, tại cuối đường Tân Vũ – Lạch huyện, Công an quận Hải An kiểm tra, phát hiện 2 xe ô tô chở 5 khách từ chân cầu Tân Vũ – Lạch Huyện tới nút giao để vào thành phố Hải Phòng.

Những người đi trên xe ô tô định trốn chốt kiểm dịch vào thành phố

Cụ thể, tài xế Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, trú tại phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng) lái xe ô tô BKS 15A-201.97 chở 4 khách; Nguyễn Tuấn Khiêm (SN 1991, trú tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), chở 1 khách.

Hiện, Công an quận Hải An đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm những trường hợp nêu trên. Đồng thời, Công an quận Hải An phối hợp với lực lượng chức năng chặn lối mở tự phát phía cuối đường Tân Vũ - Lạch Huyện để bảo đảm giao thông cũng như công tác phòng, chống dịch.