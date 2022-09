Công an Hà Nội xử phạt hơn 85 tỷ đồng vi phạm giao thông trong 3 tháng

(VTC News) -

Theo tin từ Công an Thành phố Hà Nội thông tin ngày 21/9, trong 3 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an (20/6 - 20/9), lực lượng chức năng đã xử lý 76.274 trường hợp, ra quyết định xử phạt 85 tỷ 128 triệu đồng; tước hơn 8.000 giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 537 ô tô, hơn 8.000 xe máy.

Cảnh sát giao thông xử lý các trường hợp đi vào làn khẩn cấp đường Vành đai 3 trên cao. (Ảnh: Đắc Huy)

Trên đường bộ, công an đã xử lý 75.688 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 83 tỷ 868 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 8.214 trường hợp; tạm giữ 537 ôtô, 8.792 môtô, 107 phương tiện khác.

Trên đường thủy nội địa, có 586 trường hợp bị xử lý, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt 1 tỷ 260 triệu đồng, tạm giữ 1 phương tiện thủy.

Về vi phạm liên quan nồng độ cồn, công an đã xử lý 7.323 trường hợp, phạt tiền 35 tỷ 136 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 4.131 trường hợp, tạm giữ 7.323 phương tiện.

Lực lượng chức năng cũng đã đã phát hiện xử lý 2.484 trường hợp vi phạm tốc độ, phạt tiền 3 tỷ 546 triệu đồng.

Cũng trong 3 tháng qua, 3.243 trường hợp vi phạm chở quá khổ, quá tải bị xử lý, phạt tiền hơn 11 tỷ đồng; công an tước 814 giấy phép lái xe, tước kiểm định, phù hiệu gần 300 trường hợp; cưỡng chế tháo, cắt thùng xe 783 trường hợp, thông báo tới cơ quan đăng kiểm 61 trường hợp và buộc hạ tải 749 trường hợp.

Các hành vi vi phạm khác cũng bị xử lý nghiêm như đi sai phần đường, làn đường (613 trường hợp), tránh, vượt sai quy định (374 trường hợp), không chấp hành tín hiệu giao thông, hiệu lệnh dừng xe (7.483 trường hợp).