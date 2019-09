Công an Hà Nội xử lý xe cán bộ chiến sỹ trong ngành dừng đỗ sai quy định

Ngày 23/9, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội ra quân xử lý xe ô tô dừng đỗ trái phép tại một số tuyến phố tập trung nhiều trụ sở cơ quan công an.

Tổ công tác Đội CSGT số 1 kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng đỗ tại khu vực gần trụ sở Bộ Công an (phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm), trụ sở Công an thành phố Hà Nội (phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm) và trụ sở Cục CSGT (phố Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm).

Thiếu tá Đoàn Minh Hoàng, Đội CSGT số 1 cho biết, tại quận Hoàn Kiếm, do điểm dừng đỗ xe hạn chế trong khi nhu cầu người dân sử dụng các phương tiện cá nhân tăng cao, lượng phương tiện lớn nên lỗi vi phạm về dừng đỗ diễn biến phức tạp.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ trên nhiều tuyến phố không chỉ vào giờ cao điểm mà cả giờ thấp điểm.

CSGT xử phạt xe ô tô dừng đỗ sai quy định.

“Ngoài việc thường xuyên bố trí các tổ công tác tuần tra trên các tuyến phố, phát hiện vi phạm để xử lý, thực hiện chỉ đạo của các đơn vị cấp trên, Ban chỉ huy Đội CSGT số 1 sẽ tăng cường xử lý lỗi vi phạm dừng đỗ xe sai quy định tại khu vực trụ sở các đơn vị công an thuộc Bộ và thành phố Hà Nội.

Các trường hợp vi phạm, không phân biệt công tác trong hay ngoài ngành, đều bị xử lý triệt để”, Thiếu tá Đoàn Minh Hòang cho hay.

Ngay trong 1 giờ đầu triển khai, tổ công tác Đội CSGT số 1 đã lập biên bản 3 xe ô tô dừng đỗ trên hè phố Trần Quốc Toản và Yết Kiêu gần trụ sở Bộ Công an và Công an thành phố.

Các chủ xe sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở đã chấp hành nghiêm việc xử lý của tổ công tác và cam kết không tái phạm.

Cũng theo Thiếu tá Hòa, quá trình xử lý xe dừng đỗ sai quy định thường gặp khó khăn do chủ xe thường không có mặt. Lực lượng chức năng phải trưng dụng xe cẩu kéo bên ngoài, đợi trong 10-15 phút mới cẩu xe khỏi khu vực. Chi phí cẩu kéo cao nên lái xe khi làm việc thường bức xúc, có thái độ thiếu hợp tác.

Trương Huyền