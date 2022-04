Công an Hà Nội truy tìm người phát tán clip nam sinh trường chuyên rơi chung cư

(VTC News) -

Ngày 2/4, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp cùng Công an quận Hà Đông truy tìm người phát tán clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh rơi từ tầng cao chung cư Văn Phú Victoria (phường Phú La, quận Hà Đông) xuống đất tử vong.

Theo công an, đây là vụ việc đau lòng, việc phát tán clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh này lên mạng xã hội sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến những người thân của nạn nhân.

Chung cư Văn Phú Victoria, nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Khoảng 3h30 ngày 1/4, Công an phường Phú La, quận Hà Đông nhận được thông tin tại sảnh toà chung cư Văn Phú Victoria có một thi thể nam sinh, nghi ngã từ tầng cao xuống.

Nhận được thông tin, công an cùng các lực lượng chức năng khác có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân là L.N.N.M (SN 2006, trú tại tầng 28 V1, chung cư Văn Phú Victoria). M. đang học tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Sau khi vụ việc xảy ra, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh bức thư tuyệt mệnh cùng clip ghi lại cảnh nam sinh này trèo qua lan can ban công chung cư rồi nhảy xuống đất trước sự chứng kiến của người cha.