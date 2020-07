Công an Hà Nội trả lại 300 triệu đồng cho người phụ nữ đánh rơi

Ngày 31/7, Công an phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa trao trả tài sản trị giá gần 300 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Bình (SN 1979, trú Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội).

Theo Công an phường Thượng Thanh, trước đó, đơn vị này tiếp nhận 1 chiếc túi xách do chiến sĩ Đặng Chí Công (SN 1989) thuộc Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội nhặt được. Trong túi có một sổ tiết kiệm 260 triệu đồng cùng một số tiền mặt, chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Bình và 2 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone.

Sau đó, Công an phường Thượng Thanh xác minh thông tin và mời chủ nhân số tài sản này là chị Nguyễn Thị Bình đến trụ sở để nhận lại.

Chị Bình nhận lại số tài sản của mình tại trụ sở công an.

Sáng cùng ngày (31/7), chị Bình cho biết, trước đó chị đến ngân hàng BIDV để giao dịch và khi trên đường trở về nhà thì đánh rơi túi xách chứa tài sản trị giá gần 300 triệu đồng.

"Trong lúc tôi đang hoang mang lo lắng khi bị mất số tài sản lớn thì nhận được tin báo từ Công an phường Thượng Thanh về việc có người nhặt được chiếc túi xách của tôi.

Tôi rất vui mừng khi nhận đến nhận lại được tài sản mình. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chiến sĩ đã nhặt được tài sản và trả lại cho tôi", chị Bình nói.