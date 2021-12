Công an Hà Nội tìm tung tích cụ bà bị xe máy tông tử vong ở quận Thanh Xuân

(VTC News) -

Ngày 4/12, Công an quận Thanh Xuân cho biết đang phối hợp với Công an quận Hà Đông (Hà Nội) điều tra cụ bà chết chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông nhận được công văn đề nghị phối hợp của Bệnh viện Quân y – 103 Hà Đông về việc xác minh vụ việc nạn nhân nữ giới chết chưa rõ nhân thân lai lịch tại Bệnh viện Quân y 103 ngày 30/11.

Thời điểm xảy ra tai nạn được camera ghi lại

Nạn nhân do Bệnh viện Bộ Xây dựng chuyển tới cấp cứu ngày 29/11/2021.

Quá trình xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông xác định, khoảng 9h30 ngày 29/11, bà Thịnh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đi bộ từ số 287 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đến đoạn trước số nhà 162 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung thì va chạm với xe máy chở hàng phía sau.

Giấy tiêm chủng tìm thấy trên người nạn nhân

Sau khi sự việc xảy ra, bà Thịnh được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bộ Xây Dựng với chẩn đoán: Chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Ngay sau khi tiếp nhận nạn nhân, Bệnh viện Bộ Xây Dựng đã chuyển bà Thịnh đến Bệnh viện Quân y 103 để cấp cứu.

Tuy nhiên, đến ngày 30/11, nạn nhân không qua khỏi.

Công an quận Thanh Xuân thông báo, ai là người nhà nạn nhân, biết thông tin liên quan đến vụ việc hoặc là người gây tai nạn thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Trung uý Đỗ Viết Lợi - cán bộ thụ lý, SĐT 0982612898) hoặc Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Đại uý Nguyễn Văn Kiên - điều tra viên, SĐT: 0984320686).