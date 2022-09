Công an Hà Nội tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Nhật Tân tự tử

(VTC News) -

Khoảng 11h30 ngày 30/9, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) nhận tin báo nghi có người bỏ lại xe máy trên cầu Nhật Tân rồi nhảy xuống sông tự tử.

Công an quận Tây Hồ điều xe cứu nạn cứu hộ và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, nạn nhân nghi nhảy cầu bỏ lại xe máy biển kiểm soát 29L1- 764.63, một điện thoại di động, một ví màu nâu, bên trong có căn cước công dân mang tên V.V.T. (SN 1992, ở thôn Tam Đa, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) cùng một số giấy tờ khác và 740.000 đồng.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân nghi nhảy cầu Nhật Tân.

Nghi vấn anh T. nhảy cầu tự tử, Công an quận Tây Hồ xin chi viện từ Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) tìm kiếm khu vực sông Hồng. Đồng thời, công an liên hệ với gia đình anh T. để cùng phối hợp giải quyết.

Hiện công tác tìm kiếm nam thanh niên được triển khai trên khúc sông Hồng thuộc địa bàn quận Tây Hồ, huyện Đông Anh và mở rộng ra phía hạ lưu xuôi về khu vực cầu Chương Dương.

Đội tìm kiếm cho biết, hiện tại thời tiết xấu cùng với mưa lớn khiến tầm nhìn hạn chế nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.