Công an Hà Nội sẽ xử lý nghiêm những người không đeo khẩu trang

Trước tình hình dịch bệnh ở Hà Nội diễn biến phức tạp chiều 30/4, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng triệu tập cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố.

Tại cuộc họp, Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang và các cửa hàng kinh doanh mở cửa không đúng với chỉ đạo của thành phố.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, tối 29/4, Công an TP Hà Nội triển khai 43 chốt đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly ở Đông Anh. Đồng thời, yêu cầu 100% cán bộ, chiến sỹ, lao động hợp động không ra khỏi TP trong đợt nghỉ lễ này để sẵn sàng cho các phần việc khi cần. "Để phục vụ công tác truy vết, Công an TP được Bộ Công an tập huấn truy vết và sẵn sàng phối hợp tham gia, đảm bảo hiệu quả cao nhất", ông Dương cho hay.

Phó Giám đốc CATP cho biết thêm, ở khu cách ly tại Bệnh viện Công an TP Hà Nội, ngày 29/4 tiếp nhận 23 trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh. Đến sáng nay (30/4) các ca dương tính được chuyển đi điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh. “Khu cách ly tại bệnh viện CATP được quản lý rất chặt chẽ, không có nguy cơ lây nhiễm chéo, hoàn toàn có thể yên tâm”, Phó Giám đốc CATP nói.

Liên quan đến chùm ca bệnh ở Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, các trường hợp F1 của BN 2911 được lấy mẫu và cách ly theo quy định, các trường hợp khác đang được tiếp tục tiến hành điều tra, lấy mẫu cách ly theo quy định.

Với huyện Đông Anh, ông Hạnh đề nghị huyện khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách lý tập trung tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh (F1); thực hiện rà soát các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2), yêu cầu cách ly tại nhà.

Đồng thời, huyện Đông Anh cần tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe và tổ chức cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với tất cả trường hợp tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân. Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

"Đối với các khu vực phong tỏa, cần kiểm soát chặt chẽ không cho người dân ra, vào theo đúng tinh thần “nội bất xuất – ngoại bất nhập". Bên trong khu cách ly: các hộ gia đình phải cách ly giữa nhà với nhà, người dân không được giao lưu”, ông Hạnh nói.

Trước mắt, ông Hạnh đề xuất tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân thôn Trung, xã Việt Hùng (Đông Anh); thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại xã Việt Hùng (nơi ở của các bệnh nhân) và thực hiện Chỉ thị 15 với xã Uy Nỗ.

Lãnh đạo huyện Đông Anh mong muốn thành phố ưu tiên xét nghiệm toàn bộ người trong khu vực có ca bệnh để kiểm soát sớm tình hình.

Lãnh đạo huyện Đông Anh cũng đề xuất thành phố kiến nghị với Chính phủ và Bộ Y tế, về việc quản lý, giám sát, thực hiện việc sau khi cách ly tập trung cần tiếp tục các ly tại nhà tránh việc như BN 2899 (Hà Nam) không thực hiện nghiêm, có gặp gỡ giao lưu rất nhiều khiến dịch bệnh lây lan.

Tại huyện Mê Linh, cơ quan chức năng xác định được 3 trường hợp F1, 37 trường hợp F2 có liên quan đến các ca bệnh ở Đông Anh và đưa trường hợp F1 đi cách ly tập trung; trường hợp F2 cách ly tại nhà với sự giám sát của lực lượng công an, người dân.

Đáng lưu ý, qua lịch trình tiếp xúc 3 trường hợp F1 ở địa bàn huyện Mê Linh rất có khả năng trở thành F0. Trong đó, có 1 trường hợp F1 làm việc ở Khu công nghiệp Quang Minh và huyện đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để ngăn chặn nguy cơ.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội hiện ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 là bệnh nhân N.V.K (BN 2911, SN 1993, ở thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) là F1 của BN 2899, tiếp xúc ngày 22/4.

Ngày 29/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 nên được chuyển vào điều trị, cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh).

Kết quả điều tra có 21 trường hợp tiếp xúc gần với BN 2911, các trường hợp này được thực hiện cách lý tập trung và lấy mẫu theo quy định, kết quả xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện cho thấy 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (Bộ Y tế chưa công bố), 19 trường hợp âm tính.

Còn 2 trường hợp dương tính mới là nam bệnh nhân N.Đ.Đ (SN 1994, ở Lỗ Giao, Việt Hùng, Đông Anh) làm công nhân làm việc tại Công ty Vinco (ở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) là F1 của BN2911, tiếp xúc ngày 26/4/2021.

Ngày 30/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có 17 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân tại công ty bệnh nhân làm việc.

Một nữ bệnh nhân N.H.N (SN 1996, ở Lỗ Giao, Việt Hùng, Đông Anh) làm việc tại công ty Panasonic (ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) là F1 của BN2911, tiếp xúc ngày 26/4/2021.

Ngày 30/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có 33 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân, trong đó 3 người tại gia đình và 30 người tại công ty bệnh nhân làm việc.

Hiện tại, 3 trường hợp dương tính được chuyển sang cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (ở Kim Chung, Đông Anh).