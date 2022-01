Công an Hà Nội: Một số vụ án xảy ra là do nạn nhân khoe khoang tài sản trên mạng

(VTC News) -

Chiều 17/1, tại hội nghị công bố, trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cao điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an TP Hà Nội cho biết, từ 30/12/2021 đến 13/1/2022, thành phố phát hiện 201 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tăng 59 vụ = 41,5% so với thời gian liền kề trước đó). Hầu hết các loại tội danh đều tăng so với thời gian liền kề trước đó.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Công an TP Hà Nội xác định một số nguyên nhân gây mất an ninh trật tự trên địa bàn do ý thức cảnh giác của người dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản cá nhân còn thấp. Một số vụ án nguyên nhân từ việc bị hại tự khoe khoang, thể hiện tài sản cá nhân trên các trang mạng xã hội nhằm mục đích quảng cáo sự giàu có, để bán sản phẩm.

Các vụ cướp tài sản của lái xe taxi, mặc dù lái xe được cơ quan công an tuyên truyền, cảnh báo, nhưng vẫn nhận và chở khách đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, không rõ điểm đến để đối tượng lợi dụng gây án...

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, trong các ngày từ 8/1 đến 16/1, thành phố xảy ra 5 vụ vướp tài sản, buôn bán vũ khí thô sơ với số lượng lớn. Điều này thể hiện sự liều lĩnh, manh động của tội phạm.

Nhiều vụ cướp chỉ trong vòng chưa đầy 24h các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã quyết định trao Bằng khen cùng tiền thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 đơn vị là Phòng 5, Cục an ninh mạng (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lâm (Công an thành phố Hà Nội). Bộ Công an cũng thưởng tiền từ 10 đến 20 triệu đồng cho 11 đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng quyết định tặng bằng khen cho 12 tập thể thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội ghi nhận thành tích của các tập thể cá nhân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cao điểm Tết Nguyên đán 2022.