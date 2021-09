Công an Hà Nội điều tra vụ hàng loạt ô tô bị tạt sơn ở khu đô thị Trung Văn

(VTC News) -

Sáng 28/9, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin nhiều xe ô tô bị tạt sơn ở khu đô thị Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm). "Công an phường đang xác minh theo thẩm quyền", lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm nói.

Chiếc ô tô bị tạt sơn màu đỏ lên thân xe

Khoảng 10 xe ô tô bị tạt sơn đỏ.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin nhiều chủ xe bức xúc khi đỗ dưới lòng đường sát chung cư thuộc khu đô thị Trung Văn thì bị kẻ xấu tạt sơn lên thân xe. Thông tin ban đầu, khoảng 10 xe ô tô bị thiệt hại tài sản.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 27/9. Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc.