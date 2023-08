Công an Hà Nội đề nghị người dân cung cấp hình ảnh xe vi phạm giao thông

(VTC News) -

Ngày 8/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng CSGT bắt đầu tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị mọi người dân chủ động tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo: Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội. Số điện thoại đường dây nóng: 0243.942.4451.

Thông tin phản ánh của người dân về vi phạm trật tự, an toàn giao thông phải bảo đảm khách quan, chính xác. Việc tiếp nhận, xác minh, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh phải đảm bảo tính kịp thời, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định pháp luật. Thông tin cung cấp của người dân được đảm bảo, bí mật về danh tính.

Nội dung người dân có thể phản ánh tập trung vào các hành vi vi phạm như: Xe ô tô chở quá số người quy định; xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc.

Các hành vi vi phạm giao thông người dân có thể phản ánh tới Công an TP Hà Nội.

Cụ thể, đối với xe ô tô khách chở quá số người quy định: trên xe có số người vượt quá số người được phép theo quy định áp dụng đối với loại xe đó. Cụ thể, quá từ 2 người trở lên trên xe đến 9 chỗ; quá từ 3 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ; quá từ 4 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ; chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ.

Đối với xe ô tô tải chở hàng quá khổ (chiều cao, chiều dài, chiều rộng của thùng xe), quá tải, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện (“cơi nới” thành thùng) chở vật liệu để rơi vãi.

Xe chở hàng quá tải: trường hợp các xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng (đất, đá, cát sỏi...) chở cao hơn phần thành thùng xe... là có dấu hiệu vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng cho phép; hoặc các xe ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe lớn hơn trọng tải cho phép trên đoạn đường có gắn biển P.115 “Hạn chế trọng tải toàn bộ xe” vi phạm quá tải trọng cho phép của cầu, đường.

Tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện (“cơi nới” thành thùng): các xe tải có phần thành dọc theo chiều dài xe cao hơn điểm cao nhất của đầu xe; có các vết hàn gia cố ở thành thùng xe và chạy dọc theo phần thành xe, đuôi xe; xe có lắp thêm phần “bạt cánh” có khớp xoay gắn cố định chạy dọc theo thành thùng xe (có thể nâng lên khi chở hàng để be chắn hàng hóa)... là có dấu hiệu vi phạm “cơi nới” thành thùng xe.

Chở vật liệu để rơi vãi: các xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng (đất, đá, cát sỏi...), hóa chất, chất thải trên thùng hở không có mui, bạt để che đậy, để rơi, vãi vật liệu, chảy nước thải, hóa chất xuống mặt đường.

Xe ô tô đi vào đường cấm, ngược chiều: xe ô tô đi vào đường có biển báo cấm theo loại phương tiện hoặc cấm đi ngược chiều.

Ngoài ra, các xe có hành vi vi phạm không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc (trừ trường hợp xe ưu tiên theo quy định của Luật giao thông đường bộ).

Minh Tuệ