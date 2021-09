Công an Hà Nội bắt kẻ giết người sau hơn 4 năm trốn truy nã

(VTC News) -

Ngày 9/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa đã bàn giao kẻ bị truy nã Lê Quang Tiến (SN 1994, trú tại tổ 53, cụm 7, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan công an, qua rà soát, Công an phường Hàng Bột phát hiện người đàn ông có biểu hiện nghi vấn xuất hiện trên địa bàn.

Lê Quang Tiến tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình xác minh, Công an phường Hàng Bột làm rõ đây là kẻ bị truy nã đặc biệt Lê Quang Tiến, đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Giết người" theo quyết định số 40 ngày 8/8/2017.

Khoảng 10h ngày 3/9, Công an phường Hàng Bột bắt giữ Lê Quang Tiến.

Tại cơ quan Công an, Tiến thừa nhận mình là kẻ đang trốn truy nã với tội danh trên.