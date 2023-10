Công an Đồng Nai phát hiện 31 lái xe dương tính với chất ma túy

(VTC News) -

Công an Đồng Nai thành lập 2 tổ công tác đặc biệt gồm CSGT, cảnh sát Cơ động, Thanh tra, Công tác Đảng và lực lượng chính trị, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường nguy cơ xảy ra tai nạn cao như 1A, 20 và 51.

Qua kiểm tra, cảnh sát phạt hơn 1,8 tỷ đồng; tước 156 giấy phép lái xe, tạm giữ 197 ôtô, xe máy. Trong đó 146 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 80 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng... Đặc biệt, 31 trường hợp lái xe mà trong cơ thể có chất ma túy.

Tổ công tác kiểm tra phương tiện quá tải trên địa bàn thị trấn Tân Phú. (Ảnh: CACC)

Tổ công tác cũng thường xuyên phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung xử lý quyết liệt vi phạm điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy.

Cụ thể, ngày 13/10, tổ công tác đặc biệt tuần tra trên tuyến quốc lộ 20, khi đến thị trấn Tân Phú, phát hiện xe buýt số 16 tuyến Biên Hòa - Tân Phú có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông nên kiểm tra.

Qua xét nghiệm nhanh, tài xế dương tính với chất ma túy. Ba ngày sau, lực lượng tiếp tục phát hiện cả tài xế và phụ xe tải chở nông sản từ Lâm Đồng về TP.HCM trong tình trạng tương tự.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra tài xế xe khách trên tuyến quốc lộ 20. (Ảnh: CACC)

Ngày 17/10, Tổ công tác của Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 2 tuần tra trên tuyến quốc lộ 20, khi đến Km 32 (địa phận thị trấn huyện Tân Phú), phát hiện xe ô tô tải, BKS 50H- 164.44, do tài xế T.Đ.L, 47 tuổi (quê ở tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, chạy theo hướng thành phố Đà Lạt đi Bà Rịa -Vũng Tàu vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cùng đi chung xe với L còn có T.N.T, 31 tuổi (phụ xe), quê Lâm Đồng. Qua test nhanh ma túy, phát hiện tài xế L và phụ xe T đều dương tính với chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, tình trạng tài xế điều khiển xe ô tô, xe gắn máy trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp vận tải buông lỏng vấn đề này, không thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tài xế, chỉ chú trọng vào lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh.