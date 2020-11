Công an Đồng Nai lập tổ an ninh bảo vệ khu vực dự án sân bay Long Thành

Sáng 2/10, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với UBND huyện Long Thành tổ chức Lễ ra quân Tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn quá trình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đại tá Vũ Hồng Văn - giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tại buổi lễ.

.Đại tá Vũ Hồng Văn đã công bố quyết định về việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, tổ công tác gồm 50 Cán bộ chiến sĩ, trực thuộc Công an tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh tổ chức thực hiện công tác vũ trang cơ động, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến đường, địa bàn khu vực triển khai thực hiện dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; cơ động chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lễ ra quân Tổ công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ triển khai dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh Đồng Nai thực hành đồng diễn bài quyền gậy tonfa và bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống đánh bắt khủng bố, chiếm lại mục tiêu.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, để thực hiện những bài quyền và tình huống trên, lực lượng Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành các động tác khá phức tạp, đòi hỏi sự chính xác và có tính liên hoàn.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân nói chung và các chiến sĩ trong Tổ công tác nói riêng trong thời gian tới hết sức quan trọng, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao, góp phần tạo điều kiện cho dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại buổi lễ:

Hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tại buổi lễ.

Chiến sĩ biểu diễn bài quyền.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động tấn công mục tiêu khủng bố trong một tình huống giả định

Tình huống vào trận địa, áp sát mục tiêu để chống khủng bố.