Công an điều tra vụ nữ diễn viên lộ clip nóng

Chiều 28/5, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết, tối qua (27/5), đơn vị này nhận được thông tin trình báo của chị V.T.A.T. (SN 1998, tạm trú trên địa bàn phường) về sự việc chị bị phát tán clip nóng. Cơ quan công an đang điều tra, xác minh thông tin trên.

Hôm qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 8 phút ghi lại cảnh quan hệ giữa chị T. và một người đàn ông. Theo một số thông tin, chị T. là diễn viên, từng đóng phim.

Clip nóng cửa nữ diễn viên V.T.A.T bị phát tán trên mạng xã hội.

Mới đây, trả lời báo chí, chị T. cho biết clip này bị phát tán trên mạng xã hội sau khi chị làm việc với công an phường sở tại.

Cụ thể, tối 26/5, chị cùng nhóm bạn bị công an phường đưa về trụ sở làm việc do bật nhạc lớn trong khi ăn uống tại nhà. Tại trụ sở, T. được yêu cầu nộp điện thoại và cung cấp mật khẩu để phục vụ công tác điều tra. Sau khi làm việc xong, họ được trả lại điện thoại và cho về. Sáng hôm sau, cô gái hoảng hốt khi bạn bè thông báo clip đó bị lan truyền. Sau đó, T. gọi điện cho cán bộ công an làm việc trực tiếp với mình tối hôm trước để trao đổi về vụ việc và được trả lời rằng công an sẽ xác minh nguyên nhân.