Công an điều tra vụ con gái đánh đập, xúc rác đổ lên đầu mẹ già

Sáng 7/9, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết bước đầu xác định sự việc trên xảy ra tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước. Bà cụ trong clip tên Trần Thị Đường.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 7 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ bạo hành một bà cụ. Người phụ nữ trong clip cũng liên tiếp dùng những lời lẽ chửi bới, lấy chổi cùn, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, đầu bà cụ.

Người phụ nữ dùng tay và chổi đánh liên tục vào mặt bà cụ. (Ảnh cắt từ clip)

Không dừng lại, người phụ nữ trong clip quét rác thải dưới đất và dọa nạt: "Mày tin tao nhét vô họng mày không".

Như chưa hả cơn giận, người phụ nữ này đổ cả rác bẩn vào mặt bà cụ và ép phải "ăn vô". Bà cụ đáng thương chỉ biết ngồi trên giường chịu trận.

Hành vi của người phụ nữ trong clip khiến nhiều người phẫn nộ.

Trước sự việc, ông Huỳnh Văn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cho biết: "Chúng tôi đã nắm được thông tin và chỉ đạo Công an huyện điều tra, xác minh, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ đánh cụ bà khả năng là con gái. Từ đó sẽ xử lý theo quy định pháp luật".

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận đã nắm được sự việc. Đây là vụ việc có thật. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện nhanh chóng điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, cụ bà bị bạo hành đánh đập trong clip đã mất cách đây mấy ngày.