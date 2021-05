Công an Bình Dương treo thưởng 100 triệu đồng người báo tin hung thủ đâm bác sĩ

(VTC News) -

Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương vừa phát đi thông báo truy tìm người gây ra vụ án mạng tại phường An Phú, TP Thuận An. Trong thông báo truy tìm, công an treo mức thưởng 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin chính xác về hung thủ.

Hiện trường vụ việc.

Vụ án xảy ra đêm 4/5, anh P.V.T. (SN 1988, là bác sĩ nha khoa, sống ở phường An Phú) phát hiện có kẻ trộm xe nên lao tới định khống chế. Quá trình giằng co, kẻ trộm rút dao đâm anh T. gục tại chỗ rồi nhảy lên xe của đồng bọn tẩu thoát.

Anh T. được mọi người chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Qua trích xuất camera, công an xác định người gây án là nam giới chưa rõ lai lịch, cao khoảng 1m70, dáng người gầy. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, người này đội nón lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang y tế màu xanh, trên tay áo có 3 vạch ngang màu trắng, mặc quần jeans màu xanh dương, mang giày màu đen.

Hình ảnh kẻ trộm xe được camera an ninh ghi lại

“Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến người dân nếu có thông tin liên quan đến đối tượng gây án hãy cung cấp ngay cho đơn vị tại địa chỉ số 615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một (số điện thoại 0274.3824.087) hoặc liên hệ trực tiếp đến Trung tá Trần Minh Nhựt 0974.496.679; Trung tá Trần Tấn Thành 0949.113.111.

Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương sẽ thưởng 100 triệu đồng cho cá nhân cung cấp thông tin chính xác, có giá trị giúp công an xác định, bắt được đối tượng gây án. Người cung cấp sẽ được đảm bảo an toàn và bí mật tuyệt đối”, thông báo của công an nêu.

Theo Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị thực hiện biện pháp treo thưởng nhằm khuyến khích người dân tố giác tội phạm.

Số tiền thưởng từ nguồn xã hội hóa và ngân sách kèm giấy khen. Cơ quan điều tra cam kết sẽ bảo vệ an toàn người cung cấp và các thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối.