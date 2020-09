Công an Bình Dương chặn kịp thời vụ hỗn chiến trong nhà hàng

Vụ việc xảy ra vào khuya 6/9 tại một nhà hàng hải sản trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 22h, một nhóm thanh niên đang tổ chức sinh nhật trong nhà hàng thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khác từ bên ngoài xông vào đánh.

Hung khí các đối tượng sử dụng để đánh nhau.

Bị tấn công, nhóm thanh niên trong quán cũng lấy chai bia, ly, ghế đáp trả tạo nên vụ hỗn chiến gây náo loạn cả khu vực.

Đúng lúc này, tổ tuần tra cảnh sát 113 và CSGT Công an TP Dĩ An đang đi làm nhiệm vụ đã lao tới trấn áp các đối tượng, giải tán đám đông ổn định trật tự, sau đó mời các đối tượng về phường Dĩ An để lấy lời khai.

Công an có mặt kịp thời trấn áp các đối tượng.

Hiện trường còn lại là ly, chai bể nát cùng với vết máu của một số thanh niên bị thương, rất may những vết thương này không quá nghiêm trọng.

Hiện trường vụ việc.

Ban đầu xác định cả hai nhóm cùng quê Nghệ An, Hà Tĩnh. Hai nam thanh niên trong 2 nhóm có mâu thuẫn từ trước, hôm nay nghe tin thanh niên kia dự sinh nhật trong nhà hàng nên người còn lại rủ đồng bọn tới để đánh người.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.