Công an Bắc Ninh triệu tập giám đốc rút súng dọa 'bắn vỡ sọ' người đi đường

Chiều 5/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đã triệu tập Nguyễn Văn Sướng (SN 1968, ở Lãm Trại, Vân Dương, TP Bắc Ninh) để làm việc, đồng thời tạm giữ khẩu súng Sướng dùng đe dọa người đi đường.

Do mâu thuẫn với một tài xế xe tải, Nguyễn Văn Sướng đã rút súng đe dọa.

Theo Công an TP Bắc Ninh, trưa 5/9, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng có nội dung một người đàn ông dùng súng uy hiếp, đe dọa tài xế xe tải. Ngay sau khi xuất hiện bài đăng trên, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, vụ việc diễn ra hồi 10h trên Quốc lộ 18 (thuộc địa phận Cầu Ngà, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh).

Trong quá trình tham gia giao thông, Nguyễn Văn Sướng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long (địa chỉ số 15 Hai Bà Trưng, Suối Hoa, TP Bắc Ninh) điều khiển xe ô tô Fortuner BKS 99A – 306.30 có mâu thuẫn với một tài xế xe tải nên đã dùng súng bắn đạn cao su để đe dọa, sau khi được mọi người can ngăn thì lên xe rời đi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.