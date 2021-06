Công an Bắc Giang xắn tay giúp nông dân thu hoạch vải trong mùa COVID-19

(VTC News) -

Chiều 8/6, Trung tá Lê Thành Văn, Phó Trưởng Công an huyện Lục Ngạn (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, từ 3/6 đến nay, Công an huyện Lục Ngạn huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 đảm bảo giữ cho huyện Lục Ngạn nhiều ngày nay không có ca F0 trong cộng đồng, tạo điều kiện cho việc mua bán vải thiều diễn ra thuận lợi trong bão dịch COVID-19.

Công an huyện Lục Ngạn huy động 100% quân số kiểm tra, giám sát việc mua bán vải thiều tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương và người dân trong "bão dịch" COVID-19.

Theo Trung tá Văn, xuất phát từ việc rất nhiều gia đình có trường hợp F1, F0 đang phải cách ly tập trung điều trị bệnh, không có ai để hỗ trợ thu hái vải thiều, ngày 5/6, Công an huyện thành lập tổ xung kích gồm 20 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ, giúp đỡ 5 hộ gia đình trên địa bàn...

Đến nay, tổ xung kích của Công an huyện Lục Ngạn đã đến hỗ trợ gia đình ông Trương Văn Cường và Trương Văn Hùng, cùng ở thôn Chính, xã Hồng Giang (đang cách ly tập trung) thu hoạch, bó, cắt cuống được trên 1 tấn vải.

"Công an huyện Lục Ngạn cũng thành lập 3 tổ tập trung kiểm tra, giám sát việc trừ lùi cân tại các điểm cân vải trên địa bàn, đây cũng là vấn đề nhức nhối từ nhiều năm nay. Khi nhân dân thu hoạch vải thiều mang ra điểm thu mua, họ lấy lý do là cuống còn dài, quả sâu, quả ép thì bị trừ 5 đến 10 kg. Từ đầu vụ đến nay, chúng tôi lập biên bản 15 trường hợp ép cân đối với chủ điểm cân thu mua vải thiều.

Từ nay đến hết vụ thu hoạch vải thiều 2021, chúng tôi luôn tiếp nhận thông tin từ các hộ gia đình có trường hợp phải cách ly để biết được các hoàn cảnh khó khăn để triển khai việc hỗ trợ thu hoạch vải thiều cho bà con", Trung tá Lê Thành Văn cho biết thêm.

Một số hình ảnh lực lượng Công an huyện Lục Ngạn hỗ trợ người dân thu hoạch, tiêu thụ vải thiều những ngày qua:

Lực lượng Công an huyện Lục Ngạn đi thuyền vào đập Đá Mài, Thôn Chính, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn để giúp người dân thu hoạch vải thiều.

Gần 20 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lục Ngạn được điều động giúp nhiều hộ dân có người phải cách ly thu hoạch vải trong thời điểm chính vụ.

Các chiến sĩ công an áo ướt đẫm mồ hôi, trèo lên những cây vải cao từ 2-3 m trồng trên địa hình đồi dốc để hái quả.

Thiếu úy Vũ Thị Hải Tới (cán bộ Công an huyện Lục Ngạn) cho biết, nhiều ngày qua chị và đồng nghiệp chưa khi nào được ngủ tròn giấc khi vừa phải đảm nhiệm công việc truy vết các ca dương tính vừa dậy sớm để đi thu hoạch vải giúp người dân.

Trung tá Lê Thành Văn, Phó Trưởng Công an huyện Lục Ngạn cho biết: "Mùa vải năm nay khác với mọi năm khi Bắc Giang là một trong những điểm dịch COVID-19 phức tạp. Cán bộ Công an huyện tăng cường giám sát và kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để ép giá nông dân".

Các vườn vải được hỗ trợ thu hoạch đều thuộc các gia đình có người nhà là F1 đang đi cách ly. Khi thu hoạch, mỗi cán bộ chiến sĩ đều tuân thủ theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Mỗi người tự chuẩn bị khẩu trang, nước uống và găng tay, không dùng chung.

Với sự giúp sức của lực lượng công an, chỉ trong buổi sáng, các hộ trồng vải đã thu hoạch được hàng tấn vải và bán ra thị trường với giá từ 13.000 - 32.000 đồng/kg, đảm bảo nguồn thu cho nông dân trong "bão dịch" COVID-19.

Ảnh hưởng của dịch bệnh nên mùa vải năm nay rất ít lái buôn Trung Quốc sang mua vải. Để đảm bảo đầu ra giúp nông dân, lực lượng Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với các ban, ngành quảng bá hình ảnh vải Lục Ngạn ra các địa phương khác trên cả nước.