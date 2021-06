Công an Bắc Giang căng mình điều tiết giao thông trong mùa thu hoạch vải thiều

(VTC News) -

Chiều 15/6, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, tính đến thời điểm này huyện đã thu hoạch được 54.000 tấn vải, trong đó có 32.000 tấn vải sớm, còn 22.000 tấn là vải thiều chính vụ.

Người trồng vải Lục Ngạn đang tiếp tục thu hoạch sản lượng vải thiều chính vụ. Do vậy, mật độ phương tiện và người tham gia giao thông ngày một tăng cao, gây nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn rất lớn.

Tuyến Quốc lộ 31 qua huyện Lục Ngạn thường xuyên ùn tắc do các container và xe máy tấp nập thu mua vải thiều.

Trả lời VTC News, Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn cho biết, thời gian qua, Công an huyện Lục Ngạn huy động tối đa lực lượng tham gia thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và bảo vệ vùng vải thiều an toàn dịch bệnh.

Đơn vị tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ việc vận chuyển, tiêu thụ vải thiều trên địa bàn.

“Từ đầu vụ thu hoạch vải thiều năm 2021, Công an huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông huy động 100% quân số thường xuyên bám trụ trên các tuyến đường, nhất là tuyến Quốc lộ 31, nơi tập trung nhiều điểm cân thu mua vải thiều để thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Các phương tiện giao thông tham gia vận chuyển, tiêu thụ vải thiều được lực lượng hướng dẫn, điều tiết, phân luồng để không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong những giờ cao điểm. Do vậy, bất kể từ đầu giờ sáng đến cuối buổi tình hình giao thông trên tuyến quốc lộ và những điểm thu mua luôn được đảm bảo”, Thượng tá Duân cho biết thêm.

Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn trực tiếp chỉ đạo phân luồng giao thông tại hiện trường, giúp người dân tiêu thụ vải thiều được đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo giao thông thông suốt trong vụ vải thiều, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Lục Ngạn chia thành 3 tổ làm nhiệm vụ thường xuyên tại 11 điểm nút giao thông quan trọng, nơi tập trung nhiều điểm cân như: Ngã ba Trung Nghĩa, thị trấn Chũ; phố Kim, xã Phượng Sơn; ngã ba Kép, xã Hồng Giang; Giáp Sơn; Phì Điền; ngã ba Đồng Cốc, xã Tân Hoa và một số tuyến đường trên địa bàn huyện… để kịp thời hướng dẫn, phân luồng, giải tỏa ùn tắc giao thông tại khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ vải thiều của người dân.

Ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, những chiến sĩ Công an huyện Lục Ngạn luôn có mặt kịp thời trên tuyến đường, tại những điểm mua, bán vải để hướng dẫn, phân luồng giao thông, giúp người dân lưu thông, bán vải thuận lợi hơn.

Chiến sĩ CSGT và lực lượng thanh niên tình nguyện giúp tài xế nâng xe vải bị đổ giữa đường.

Các chiến sĩ công an căng mình giúp dân vận chuyển vải thiều thuận lợi.

Anh T.V.H, thôn Tân Mộc, xã Tân Mộc cho biết: “Trong vụ vải thiều, người dân chở vải chúng tôi tham gia giao thông rất nhiều nên rất dễ gây ra ùn tắc, do vậy khi có lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tham gia phân luồng, giải tỏa đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi vận chuyển, buôn bán vải được dễ dàng hơn rất nhiều”.