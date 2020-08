Công an ập vào, kẻ bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh không kịp phản ứng vì đang ân ái

Ngày 25/8, Trung tá Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang chia sẻ về thời điểm giải cứu cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, ở Bắc Ninh).

Buổi tối là khoảng thời gian người dân ít ra đường nên ít người biết. Trong khi đó, công an phán đoán Đặng Văn Bằng và Nguyễn Thị Thu mới di chuyển quãng đường xa về nên có thể sẽ đi nghỉ sớm hơn bình thường. Vì vậy lực lượng chức năng thực hiện việc giải cứu và bắt giữ vào buổi tối có thể sẽ thuận tiện và không gây nguy hiểm cho cháu bé.

Khi lực lượng chức năng ập vào, Bằng và Thu đang ân ái nên không kịp phản ứng. Thu vội lấy chăn che cơ thể và phủ chăn nhằm che giấu cháu bé. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa được cháu Bảo ra ngoài an toàn.

Trung tá Mậu cũng cho biết, để thực hiện giải cứu cháu bé an toàn, lực lượng chức năng phải đưa ra mọi tình huống để lên kế hoạch thực hiện. Khi kế hoạch và mọi tình huống được đưa ra, các mũi trinh sát bắt đầu giải cứu cháu bé 2 tuổi.

Do phía sau nhà Đặng Văn Bằng (chồng Thu) là rừng núi hiểm trở, lực lượng chức năng không loại trừ khả năng đối tượng sẽ ôm bé lẩn trốn theo đường đó. Như vậy, việc này sẽ gây nguy hiểm cho bé và khó khăn trong việc truy đuổi.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an triển khai nhiệm vụ khẩn trương và bí mật, với mục tiêu và yêu cầu tiên quyết: “Cứu cháu bé an toàn đặt lên trên tất cả”.

“Chúng tôi chọn thời điểm để thực hiện kế hoạch là vô cùng quan trọng, lợi dụng yếu tố bất ngờ, tận dụng thời cơ đối tượng mất cảnh giác, đột nhập tách cháu bé ra khỏi đối tượng. Ở đây cũng có một phần may mắn khiến việc giải cứu cháu bé thành công và bắt được nghi phạm”, Trung tá Mậu nói.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an.

Lúc 17h15 ngày 22/8, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được đề nghị của Công an tỉnh Bắc Ninh về việc phối hợp truy tìm dấu vết đối tượng nghi vấn bắt cóc cháu bé ở công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh.

Do chất lượng hình ảnh được cung cấp kém nên lực lượng chức năng rất khó xác định được chính xác biển số chiếc xe. Công an tỉnh Tuyên Quang phải sàng lọc, xác minh 3 chiếc xe máy có đặc điểm và biển số xe phù hợp theo phỏng đoán.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định chủ nhân của chiếc xe xuất hiện trong hình ảnh camera an ninh đang có mặt tại nhà anh Đặng Văn Bằng (xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn).

Lúc đầu, lực lượng chức năng cho rằng Bằng và Thu (32 tuổi, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) cưới nhau được vài năm, có con nhỏ đi cùng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, để chắc chắn, lực lượng chức năng cử nữ trinh sát về tận gia đình Bằng để xác minh. Qua quan sát, nữ trinh sát viên nhận diện cháu bé đang bị nghi phạm khống chế rất giống với cháu bé bị bắt cóc, đồng thời, linh cảm thiên chức của người phụ nữ giúp chị khẳng định giữa đối tượng Nguyễn Thị Thu và cháu bé không có mối quan hệ mẹ con.

“Khi nữ trinh sát đã cải trang để mọi người không nghi ngờ, đưa ra lý do khách quan khiến gia đình tin tưởng. Sau đó, nữ trinh sát đã tiếp cận, chụp được ảnh cháu bé. Khi ra, nữ trinh sát báo cáo sự việc, chúng tôi xác nhận hình ảnh trên đúng là cháu bé bị bắt cóc nên mới hành động”, Trung tá Mậu kể.

Anh Nguyễn Văn Hưng nghẹn ngào, xúc động trong giây phút gặp lại con trai bị bắt cóc.

Đánh giá về việc giải cứu thành công bé 2 tuổi, Trung tá Mậu cho hay, đây là thành công chung của các đơn vị, toàn lực lượng chức năng và có sự giúp đỡ của người dân.

Điều quan trọng nhất là cháu bé được an toàn, khống chế được đối tượng. Gia đình của Bằng cũng hợp tác với lực lượng chức năng. Họ không tin cháu bé là con cháu, gia đình định mang cháu bé đi làm xét nghiệm ADN.

Ngoài ra, Trung tá Mậu cũng cho hay, hôm nay gia đình anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, trú phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) có mặt tại phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an tỉnh Tuyên Quang để cảm ơn các chiến sĩ trong đơn vị giải cứu con trai anh an toàn.

Tại buổi gặp mặt này, gia đình anh Hưng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

