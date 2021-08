(VTC News) -

Sáng 12/8, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập lực lượng truy vết dịch COVID-19 Công an tỉnh.

Công an An Giang thành lập lực lượng truy vết COVID-19.

Theo Công an tỉnh An Giang, mặc dù tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Dịch có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào nếu không có những biện pháp căn cơ và kịp thời.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an An Giang quyết định thành lập lực lượng truy vết dịch COVID-19 với tổng quân số 14.738 người. Trong đó, lực lượng công an làm nòng cốt phối hợp các lực lượng Y tế, quân sự, dân quân, các ban, ngành, đoàn thể…

Nhiệm vụ lực lượng này là truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19, tăng cường truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định, lực lượng truy vết được thành lập là lực lượng nòng cốt cùng toàn hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ truy vết, khống chế, kiểm soát dịch bệnh.

“Lực lượng Công an với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội thì nay có thêm nhiệm vụ mới là chống dịch COVID-19, với phương châm “Chống dịch như chống giặc”. Và, giặc ở đây là vô hình và vô cùng nguy hiểm. Sắp tới, chúng ta tiếp tục vận dụng linh hoạt sáng tạo, thực hiện nhiều biện pháp, mọi phương án để chuyển “Vùng đỏ” thành “Vùng xanh” để đảm bảo lao động, sản xuất, kinh doanh, sớm trả lại trạng thái bình thường mới trên địa bàn toàn tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại lễ ra quân.

Nhân dịp này, Công an tỉnh ra quân tặng 3.000 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng (gồm gạo, rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm thiết yếu). Tổng trị giá đợt trao tặng khoảng 1,5 tỷ đồng.

Công an tỉnh An Giang ra quân tặng 3.000 phần quà cho người dân gặp khó.

Đối tượng được hỗ trợ là các hộ nghèo, người mất việc làm, không có thu nhập đang ở trong khu vực bị phong tỏa; các gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà và các gia đình có người thân làm công nhân bị mất việc làm hiện đang bị kẹt ở các tỉnh, thành chưa về quê được.