Con vào năm học mới, phụ huynh Hà Nội vẫn 'đỏ mắt' tìm sách tiếng Anh lớp 6

Gần tuần nay khu vực đặt sách giáo khoa lớp 6 tại Cửa hàng sách và Thiết bị trường học Hà Nội (45B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm) lúc nào cũng đông nghịt phụ huynh đến mua cuốn tiếng Anh.

Chị Nguyễn Thanh Hương (Hoàng Mai, Hà Nội) đi gần 20 nhà sách lớn nhỏ trên địa bàn thành phố để tìm 4 cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 cho con nhưng không được. Cậu con trai lớn của chị đã vào năm học mới được 3 ngày nhưng tới nay vẫn chưa có sách học.

Từ trước ngày khai giảng năm học mới 1 tuần, gia đình chị Hương đã chuẩn bị sách giáo khoa và đồ dùng cho con tới trường. Tuy nhiên ngay từ thời điểm đó toàn bộ các nhà sách chị Hương hỏi đều thông báo đã hết cuốn tiếng Anh lớp 6.

Sách tham khảo lớp 6. (Ảnh: Hà Cường)

Tương tự, chị Lê Thị Nga (Hoàn Kiếm, Hà Nội) kiên trì lật từng chồng sách tham khảo, sách bài tập tiếng Anh lớp 6 để tìm với hy vọng còn sót lại một cuốn sách giáo khoa. Một tuần nay, ngày nào chị Nga cũng hỏi đi từng của hàng văn phòng phẩm, thậm chí nhờ em trai đang sinh sống ở Vĩnh Phúc mua hộ nhưng không có.

Chị vô cùng lo lắng khi con đã đi học mà sách tiếng Anh chưa có, trong khi thư viện trường không đủ để đáp ứng nhu cầu cho học sinh mượn. Chị Nga đang tính phương án photo tạm sách tiếng Anh cho con học trong lúc chờ có sách in thêm từ nhà xuất bản.

Một nhân viên Cửa hàng sách và thiết bị trường học Hà Nội cho biết, số lượng sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 được bán hết từ cách đây 10 ngày. Tuy nhiên, ngày nào cũng có phụ huynh tới hỏi mua. Hiện cửa hàng đã báo cáo lên công ty và nhà in để có kế hoạch điều phối in thêm phục vụ cho phụ huynh.

Theo nhân viên cửa hàng, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng khan hiếm sách giáo khoa như vậy. Vào năm học 2019-2020 mặt hàng sách giáo khoa lớp 1 cũng hết từ rất sớm, bởi đó là năm cuối cùng học sinh dùng sách lớp 1 theo chương trình giáo dục hiện hành, các nhà xuất bản đều giảm số lượng in ấn và phát hành.

Do năm nay là năm cuối cùng lớp 6 dùng sách giáo khoa chương trình hiện hành nên tâm lý chung của các nhà in là giảm số lượng so với năm học trước. Có lẽ vì thế mà số lượng sách lớp 6 phát hành ra của Nhà xuất bản Giáo dục không dồi dào, để xảy ra tình trạng khan hiếm này.

Cô Hoàng Thị Thu (trường THCS Nguyễn Trãi, Hà Nội) cho biết, cả lớp có 9/35 học sinh chưa có sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6. Tạm thời trong tuần học đầu tiên các em có thể dùng chung của các bạn trong lớp. Tuy nhiên về lâu dài, nhà xuất bản cần in ấn và phát hành thêm số lượng sách đủ để phục vụ cho việc học của các em.