Con trai bị xử lý vì không đeo khẩu trang, bố và cậu cầm dao đuổi chém công an

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoàng (SN 1980) và Nguyễn Văn Hiến (SN 1989; cùng trú tại Bảo An, Hoàng An, Hiệp Hòa) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hình ảnh công an bị Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Hiến tấn công

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 29/5, tổ công tác Công an xã Hoàng An tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch và phát hiện xử lý các trường hợp thả diều, vật thể bay làm mất an toàn lưới điện.

Quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn H. (SN 2005, trú tại thôn Bảo An, xã Hoàng An), đang thả diều tại cánh đồng Chùa Tăng, vi phạm không chấp hành quyết định cách ly y tế tại nhà theo Quyết định của Chủ tịch UBND xã Hoàng An (H. là đối tượng cách ly y tế tại nhà), không đeo khẩu trang nơi công cộng, thả diều gần đường điện làm mất an toàn hành lang lưới điện.

Tổ công tác đã giải thích cho H. biết các hành vi vi phạm và yêu cầu H. thu diều, theo tổ công tác về trụ sở UBND xã để làm việc.

Khi đang trên đường về UBND xã Hoàng An đến cổng nhà chị Nguyễn Thị Hương (SN 1979; là bác ruột của H.) thì bố của H. là Nguyễn Văn Hoàng đã cầm gậy từ dưới cánh đồng đuổi theo chửi bới, lăng mạ và tấn công tổ công tác.

Cùng lúc đó, Nguyễn Văn Hiến (cậu ruột của H.) cầm dao phay từ trong nhà chị Hương chạy ra cùng tấn công tổ công tác.

Nguyễn Văn Hoàng (phải) và Nguyễn Văn Hiến tại cơ quan công an

Quá trình điều tra, xác định hành vi của Hoàng và Hiến có dấu hiệu của tội phạm, công an đã ra lệnh giữ người, bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng và Hiến.

Hiện công an đang khẩn trương điều tra để sớm xử lý những người vi phạm theo quy định của pháp luật.