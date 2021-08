Con gái Phi Nhung: 'Mong mọi người cầu nguyện cho mẹ con'

(VTC News) -

Nữ ca sĩ Phi Nhung đang phải điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong khi đó, con gái của cô - Wendy vẫn đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Wendy cho hay, cô rất cảm động trước tình cảm mà mọi người dành cho mẹ. Tuy nhiên, vì cô còn bận đi làm và theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ nên không thể trả lời điện thoại và tin nhắn hỏi thăm của mọi người. "Mong mọi người cầu nguyện cho mẹ con" - Wendy viết.

Phi Nhung và con gái Wendy.

Phi Nhung được điều trị COVID-19 tại bệnh viện Gia An 115. Do diễn tiến nặng nên nữ ca sĩ được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 26/8. Tối 27/8, nhiều thông tin lan truyền trên mạng khẳng định tình hình sức khỏe của Phi Nhung rất xấu. Tuy nhiên, những người bạn thân thiết của nữ ca sĩ phủ nhận điều này. Họ khẳng định, sức khỏe của Phi Nhung tiến triển hơn so với thời điểm nhập viện.

Thời gian qua, Phi Nhung tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con nghèo và ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Nữ ca sĩ kêu gọi cùng với tiền tự đóng góp mua máy thở cho các bệnh viện để phục vụ công tác điều trị trong dự án cộng đồng Help Vietnam Breathe - Vì nhịp thở Việt Nam. Phi Nhung còn tích cực nấu cơm, tặng suất ăn từ thiện và phát quà cho người nghèo ở nhiều nơi.

