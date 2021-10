Con gái 10 tuổi của MC Diệp Chi

Sinh năm 1986, Diệp Chi được biết đến trong vai trò MC/BTV giàu kinh nghiệm của Đài truyền hình Việt Nam. 8X từng "cầm trịch" nhiều chương trình Rung Chuông Vàng, Đối Mặt, Điều Ước thứ 7, Đường Lên Đỉnh Olympia,... Ngoài đảm nhận vai trò MC, cô còn là đạo diễn.

Bên cạnh thời gian dành cho công việc, Diệp Chi còn có tổ ấm riêng tràn ngập niềm vui cùng cô con gái đáng yêu Sumo (tên thật An Nhiên, sinh năm 2011).

Con gái MC Diệp Chi.

Mới đây, trên Facebook cá nhân, nữ MC hào hứng chia sẻ hình ảnh cô con gái nhỏ. Đính kèm, Diệp Chi hạnh phúc chia sẻ: "Nhiều người bảo em An Nhiên càng lớn càng giống mẹ, nhất là nụ cười. Mỗi lần được ai khen vậy là mẹ mừng lắm.

Ngày em mới lọt lòng, ngắm nét nào cũng không ra nét mẹ đâu. Ấy thế mà càng lớn, khuôn càng đổi khác. Hình như cứ gần nhau, thương nhau nhiều là auto giống nhau hơn hay sao í".

Bài viết của cựu MC Đường Lên Đỉnh Olympia lập tức gây chú ý. Đồng tình An Nhiên giống mẹ, nhiều người cũng khá bất ngờ trước ngoại hình thay đổi lớn của con gái Diệp Chi.

An Nhiên khi mới chào đời.

Ngày nào còn bé tí hon, cô bé giờ đã ra dáng người lớn thế này đây.

Càng lớn An Nhiên càng sở hữu nhiều nét giống mẹ.

Một số hình ảnh ngày bé của con gái MC Diệp Chi.

Từ nhỏ, cô bé đã thường xuyên được mẹ đưa đi du lịch.

Nói về con gái, MC Diệp Chi từng tiết lộ An Nhiên là người sống tình cảm, biết quan tâm người khác. Điều này được chứng minh qua câu chuyện bà mẹ 8X kể: "Mẹ đi làm về có em ra đón tận cửa, xách túi, dỡ đồ giúp cho. Nước ấm em bật sẵn, khăn và quần áo ngủ của mẹ cũng một tay em để ngay ngắn trong phòng tắm.

Em hỏi: "Mẹ đói không?". Mẹ còn đang lưỡng lự thì đã có một phương án hấp dẫn được gợi ý: "Một tô mì trứng và kim chi mẹ nhé. Em nấu nhanh, mẹ tắm xong ra ăn là vừa ạ".

Ngày làm việc dài đã khép lại ngọt ngào vậy đó. Mẹ thật may mắn khi được là mẹ của một em bé ngoan, được sống giữa biển yêu thương em dành cho mỗi ngày".

An Nhiên đang theo học tại một ngôi trường có học phí đắt đỏ ở Hà Nội.

An Nhiên phụ mẹ công việc nhà.

Không chỉ ngoan ngoãn, tình cảm, An Nhiền còn học khá giỏi. Diệp Chi từng khoe cô bé tham gia thuyết trình tiếng Anh và đạt danh hiệu English speaker of the week (Diễn giả tiếng Anh hay nhất tuần). Nữ MC rất tự hào về con gái.