Côn đồ hành hung công an, đòi đền 50 triệu/cây tạp: Lãnh đạo Quảng Trị nói gì?

(VTC News) -

Tối 24/8, trả lời PV VTC News, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh đã đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Hướng Hoá điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng gây rối, tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ xe chở thiết bị điện gió vào công trường.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo UBND huyện Hướng Hoá vào cuộc quyết liệt để sớm làm rõ vụ việc; đồng thời thăm hỏi, động viên các chiến sĩ công an bị thương.

"Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích. Quan điểm của UBND tỉnh là phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cá nhân, tổ chức nào sai thì phải xử lý nghiêm. Trong việc nhiều công an bị thương ở xã Húc (huyện Hướng Hoá) cũng không ngoại lệ", Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Nhiều chiến sĩ công an bị những người quá khích ném đá, hành hùng khi đang bảo vệ xe chở thiết bị điện gió vào công trường ở huyện Hướng Hoá (Quảng Trị). (Ảnh: H.T)

Ông Hà Sỹ Đồng cho biết thêm, trước mắt, lực lượng công an đã xác định được một số người quá khích tham gia vào việc ném đá, hành hung nhiều cán bộ công an, những người này đều là người địa phương.

Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ xem có hay không việc một số người dân tổ chức chăng bạt, dựng chướng ngại vật, cọc tre... để đòi tiền đền bù của chủ đầu tư với mức giá rất cao.

"Nhiều năm qua, lãnh đạo tỉnh luôn tích cực và rất vất vả tìm kiếm, mời gọi doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh với mong muốn đưa Quảng Trị vươn lên. Sự quá khích của một số người dân gây cản trở, mất an ninh trật tự sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc kêu gọi đầu tư của tỉnh trong thời gian tới, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh", ông Đồng nói.

Như VTC News đưa tin, ngày 23/8, xe chở cánh quạt điện gió thuộc Dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải Quảng Trị của Công ty TNHH MTV ĐT Năng lượng Hoàng Hải Quảng Trị di chuyển theo tuyến đường 587 đi qua địa bàn xã Húc.

Trên đường vận chuyển, xe được 50 người gồm các lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa và cán bộ địa phương hỗ trợ.

Khi đi qua thôn Ván Ri (xã Húc), xe chở quạt điện gió vướng vào cây xanh bên đường. Lúc này, người dân yêu cầu thương lượng bồi thường. Sau đó, chủ đầu tư dự án điện gió đồng ý đền bù cho một hộ dân 100 triệu đồng/2 cây gỗ.

Khi chủ đầu tư dự án điện gió đang chuẩn bị thương lượng với một hộ dân khác thì có rất đông người dân la ó, ném đá, vỏ bia... vào lực lượng chức năng khiến nhiều cán bộ công an bị thương phải nhập viện.

Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải Quảng Trị cho biết, đêm 23/8 là lần đầu tiên họ đưa cánh quạt vào để lắp đặt tại dự án điện gió mà đơn vị đang thi công.

Trên đường đưa thiết bị vào công trường, dọc tỉnh lộ 587 mà xe vận chuyển đi qua, hai bên đường người dân dựng nhiều cọc tre cao, dựng lều tạm, tái xây dựng công trình đã được đền bù…, chỉ cần xe vận chuyển thiết bị va chạm là họ đòi đền bù với giá rất cao.

"Trong quá trình vận chuyển thiết bị, cánh quạt có cọ vào 4 cây tạp của 2 hộ dân địa phương và họ đền bù 50 triệu đồng/cây. Khu chúng tôi đền bù 100 triệu đồng/2 cây của hộ gia đình đầu tiên và chuẩn bị sang hộ gia đình thứ 2 để thương thảo thì họ tắt điện và ném đá, hành hung công an", ông Nghị nói.

Trả lời PV VTC News, Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, quan điểm của công an tỉnh là phải điều tra, xử lý nghiêm sự việc. Hiện lực lượng công an đã xác định được một số người quá khích tham gia vào việc hành hung khiến nhiều chiến sĩ công an bị thương và mời họ lên làm việc, lấy lời khai.