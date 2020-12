Côn đồ đánh cô gái dã man, dọa chém người can ngăn ở Sài Gòn

Vụ việc xảy ra vào 23h45 tối 12/12 trước một quán nước tại đường Tô Vĩnh Diện, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Diễn biến vụ việc được camera ở quán ghi nhận và Công an quận Thủ Đức đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Video: Gã côn đồ đánh cô gái, cầm mã tấu doạ chém người can ngăn

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên khi các hàng quán đang dọn dẹp để nghỉ ngơi.

Lúc này có một cô gái trẻ mặc váy trắng, đầu đội nón bảo hiểm đi trên vỉa hè; cùng lúc một nam thanh niên đi xe gắn máy chạy theo hướng ngược lại.

Khi dừng trên vỉa hè nói chuyện, gã trai cố lôi cô gái lên phía trước xe, khiến cô té ngã; cố vùng vẫy để thoát ra.

Khi giằng co, gã trai bước xuống xe đánh liên tiếp vào mặt, nắm tóc cô gái. Thậm chí khi cô gái té ngã xuống vỉa hè cũng bị gã trai xốc lên, tiếp tục đánh đập.

Một số nhân viên làm ở cửa hàng đối diện chứng kiến vụ việc, sang đường can ngăn...liền bị gã trai quay sang chửi bới. Hắn vẫn tiếp tục kẹp cổ cô gái, vung tay đánh.

Gã thanh niên cầm mã tấu chửi bới, doạ đâm chém các nhân viên của quán ăn đã đứng ra can ngăn. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cô gái vùng ra được núp sau lưng một nhân viên can ngăn nhưng vẫn bị gã trai nắm tóc.

Sau đó, gã trai lên xe, nổ máy lao thẳng vào nhóm nhân viên đứng ra can ngăn, may mắn là không ai bị thương. Gã còn xuống xe định tiếp tục ăn thua nhưng do xung quanh đông người, nên bỏ đi.

Cô gái được bà con xung quanh dẫn sang đường. Cô ôm mặt đau đớn và vẫn còn hoảng sợ.

Chưa dừng lại, ít phút sau, gã trai tiếp tục quay lại với cây mã tấu trên tay, liên tục chửi bới, tìm người can ngăn để chém. Tuy nhiên, các nhân viên đã bỏ vào trong và do quá hoảng sợ nên đã bấm cửa cuốn lại.

Gã thanh niên lao xe máy đâm hỏng cửa cuốn của quán. (Ảnh: Cắt từ clip)

Gã trai còn cầm mã tấu đến các hàng quán xung quanh để chửi bới, doạ đâm chém. Do thái độ hung hãn và trên tay đối tượng có hung khí nên không ai dám can thiệp.

Ngang ngược hơn, gã còn điều khiển xe gắn máy lao thẳng vào cửa cuốn của quán nước có các nhân viên đứng ra can ngăn, gây hư hại. Sau một hồi chửi bới, gã lên xe bỏ đi.

Diễn biến của vụ việc được camera an ninh của quán và xung quanh khi nhận lại. Những đoạn clip trên phát tán trên mạng khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ.