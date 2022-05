Con đang sống bị mẹ khai tử: Đã tìm thấy bé 3 tuổi ở Đắk Nông

(VTC News) -

Tối 23/5, anh N.T.D. (SN 1981, trú tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cho biết, gia đình anh đã tìm thấy con trai mình, cháu N.H.L. (SN 2019) - người vừa bị mẹ khai tử.

Công an và gia đình đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị mẹ khai tử.

Anh D. thông tin, con trai anh có phần chậm chạp hơn trước, nhưng sức khỏe tạm ổn. L. ở tại nhà một người lạ. Làm việc với cơ quan công an, một người phụ nữ hơn 50 tuổi (ở Đắk Nông), người trông giữ cháu khai nhận được chị T.T.N.P. (SN 1990, mẹ cháu L.) đưa xuống gửi và cam kết không có chuyện mua bán.

“Lực lượng công an và gia đình đang trên đường đưa cháu về Công an phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk để giải quyết. Tôi sẽ đề nghị tạm thời giao con cho tôi trông giữ. Sau đó, tôi sẽ làm đơn đề nghị tòa án giao quyền nuôi con cho tôi”, anh D. nói.

Chiều cùng ngày, quá trình làm việc cơ quan công an, chị P. khai nhận đang gửi con trai mình ở Đắk Nông. Sau đó, nhiều cán bộ Công an phường Tân An cùng chị P. và gia đình anh D. từ TP Buôn Ma Thuột đi Đắk Nông đón cháu L.

Trước đó, chị T.T.N.P. đến phường Tân An làm thủ tục khai tử cho con trai mình là N.H.L. Chị khai L. mất vào lúc 18h30 ngày 4/5/2022 và được UBND phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu bé vào ngày 11/5/2022.

Cách đây ít hôm, anh N.T.D. đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc con còn sống, nhưng bị mẹ khai tử và cơ quan chức năng lập tức vào cuộc xác minh.

Sau khi sự việc bị bại lộ, làm việc với cơ quan chức năng, ban đầu chị P. thừa nhận đã ly hôn với chồng cũ và cả hai vẫn thường mâu thuẫn, xích mích. Chị P. cho rằng mình bị chồng đánh đập nên đã khai tử con trai và gửi giấy khai tử cho chồng cũ tin để ngăn không cho người này gặp con nữa.