Con 'bù kẹp' - đặc sản vùng Bảy Núi chỉ những ai can đảm mới dám nếm thử

Bảy Núi hay còn gọi là Thất Sơn bao gồm 7 ngọn núi nằm liền kề nhau thuộc hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (tỉnh An Giang). Bảy Núi không chỉ có danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều phong tục thú vị mà còn nổi tiếng với các món ăn ngon, độc đáo.

Do đó, nếu có dịp ghé An Giang, bạn không nên bỏ lỡ những đặc sản ngon trứ danh nơi đây. Một trong số đó là món bò cạp Bảy Núi khiến nhiều người "rùng mình" khi nhìn thấy và chắc chắn cũng là một trong những trải nghiệm rất khó quên.

Bò cạp hay còn gọi là "bù kẹp" theo phương ngữ miền Tây, đây là loại động vật không xương sống có màu đen nhánh, 2 càng to như càng cua, kích thước bò cạp to cỡ con dế cơm hoặc có khi to hơn. Bò cạp là loại động vật có nọc độc ở đuôi nếu vô tình để chích phải sẽ bị sưng tấy và rất đau nhức. Thế nhưng, ít ai ngờ loại động vật nguy hiểm này lại trở thành đặc sản nổi tiếng của vùng Bảy Núi (An Giang).

Một trong những ấn tượng khó phai đối với du khách khi về vùng Bảy Núi là có thể nhìn thấy rất nhiều bò cạp được bày bán dọc hai bên đường. Những con bò cạp này đa phần được người dân lên núi săn lùng bắt được.

Sau khi bắt đủ số lượng bò cạp thì người ta mang về cho vào thau, chậu bỏ đói vài ngày đợi sạch bụng. Tiếp đó, họ sẽ mang bò cạp đi rửa sạch, để nguyên con và chế biến thành nhiều món ăn đa dạng. Tuy nhiên, do phần đuôi bò cạp có độc nên trước khi nấu thành món ăn thì phần độc này cũng được loại bỏ đi để an toàn hơn cho người thưởng thức.

Món bò cạp phổ biến nhất vùng Bảy Núi này chính là bò cạp chiên giòn thơm phưng phức. Bò cạp cứ để nguyên con như thế và cho vào chảo mỡ hoặc dầu đang sôi. Chỉ vài phút sau thì bò cạp đã chín vàng và bốc mùi thơm ngon hấp dẫn đến lạ lùng.

Các món ngon chế biến từ bò cạp khá đa dạng. Ngoài bò cạp chiên giòn thì bò cạp xiên que nướng, bò cạp xào sả ớt, bò cạp chiên bơ… cũng được thực khách yêu thích. Món này phải ăn nóng, kèm theo các loại rau thơm, dưa chuột, cà chua được trang trí đẹp mắt.

Bò cạp từ lâu đã được công nhận là món ăn chứa giá trị dinh dưỡng cao, không chỉ phù hợp để chế biến món ăn mà còn được dùng để làm thuốc chữa nhiều loại bệnh. Do đó, bao đời nay, bò cạp Bảy Núi luôn là món ăn an toàn đối với người dân. Tuy nhiên, đối với thực khách phương xa, khi nhìn thấy món ăn này, liệu có bao nhiêu người đủ can đảm nếm thử?