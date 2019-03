Cơn ác mộng của Boeing: Danh sách các nước cấm bay Boeing 737 MAX kéo dài

Mới đây nhất, Anh tuyên bố cấm dòng máy bay đầy tai tiếng của Boieng hoạt động trong không phận. Cơ quan hàng không dân dụng nước này khẳng định rằng quyết định trên là biện pháp phòng ngừa an toàn trước khi có kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay ở Ethiopia.

Các hãng hàng không Anh hiện vận hành 5 chiếc 737 MAX. Anh cũng là quốc gia đầu tiên tại châu Âu quyết định ngừng khai thác toàn bộ dòng máy bay bán chạy nhất của hãng sản xuất máy bay lâu đời của Mỹ.

Trước đó, Singapore, Australia, Malaysia, Đức, Pháp và Oman cũng có động thái tương tự khi cho biết sẽ tạm thời từ chối tất cả các máy bay thuộc dòng Boeing 737 Max ra và vào không phận các nước trên.

Hàng loạt nước cấm bay Boeing 737 Max sau vụ rơi máy bay ở Ethiopia. (Ảnh: CNN)

Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) trong một tuyên bố đưa ra hôm 12/3 cho biết sẽ thu thập thêm nhiều thông tin và xem xét các rủi ro an toàn liên quan đến hoạt động của máy bay 737 Max ra và vào không phận Singapore trong thời gian áp dụng lệnh cấm.

Cùng ngày, Shane Carmody, người phụ trách an toàn hàng không tại Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Australia tuyên bố quyết định cấm tất cả chuyến bay của 737 Max ra-vào không phận nước này sẽ kéo dài cho đến khi "có thêm thông tin để xem xét các rủi ro an toàn".

Thông báo từ Giám đốc điều hành Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia Ahmad Nizar Zolfakar đưa ra trong ngày 12/3 nêu rõ Cơ quan Hàng không Dân dụng nước này đã đình chỉ hoạt động của máy bay Boeing 737 MAX 8 ra, vào và quá cảnh tại Malaysia cho đến khi có thông báo mới.

Singapore cấm toàn bộ Boeing 737 Max ra, vào không phận. (Ảnh: Silk Air)

Sau đó đó ít giờ, trên trang Twitter, Cơ quan hàng không dân dụng Oman tuyên bố "đình chỉ hoạt động đến và đi của các máy bay Boeing 737 MAX 8 ở mọi sân bay của Oman cho đến khi có thông báo mới".

Mặc dù không cấm ra, vào không phận nhưng một số quốc gia cũng quyết định đắp chiếu toàn bộ dòng máy bay có liên quan tới 2 thảm kịch rơi máy bay ở Ethiopia và Indonesia.

Trung Quốc là quốc gia nổ tiếng súng đầu tiên khi yêu cầu các hãng hàng không nước này ngừng sử dụng dòng máy bay Boeing 737 Max không lâu sau vụ rơi máy bay ở Ethiopia. Theo thông báo từ chính phủ Trung Quốc, các hãng hàng không nước này sẽ buộc phải ngừng vận hành 96 máy bay 737 Max mà họ đang sở hữu.

Các chuyên gia tin rằng quyết định này của Bắc Kinh đã khơi mào cho làn sóng tẩy chay với mẫu máy bay mà Boeing quảng cáo là đáng tin cậy bậc nhất thế giới.

Indonesia, Hàn Quốc, Mông Cổ, Ethiopia, Argentina, Ấn Độ, Brazil đã nối gót Trung Quốc tuyên bố ngừng hoạt động tất cả các phi đội 737 Max mà các hãng hàng không trong nước vận hành.

Video: Toàn cảnh thảm kịch rơi máy bay ở Ethiopia, 157 người thiệt mạng

Trong khi nhiều nước có động thái quyết liệt với Boeing, nhiều nước bao gồm Mỹ, Nga, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Ireland, Na Uy và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) vẫn duy trì việc khai thác loại máy bay này trong khi chờ đợi kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tại Ethiopia, cũng như thông tin hướng dẫn để đảm bảo tối đa an toàn và an ninh cho các chuyến bay sử dụng loại máy bay thế hệ mới này.

Cơ quan Quản lý Hàng không liên bang (FAA) của Mỹ ngày 11/3 ban hành một thông báo khẳng định với các nhà vận hành dòng máy bay Boeing 737 MAX 8 rằng những máy bay này an toàn khi bay và xác nhận vẫn tiếp tục khai thác dòng máy bay này.

Các vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX liên tiếp trong chưa đầy nửa năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của những tài chính của Boeing.

Theo CNBC, cổ phiếu Boeing đã giảm 13% vào hôm 11/3. Các chuyên gia hàng không cũng như hành khách trên khắp thế giới cũng đang đặt nghi vấn rằng liệu dòng máy bay được cho là hiện đại và an toàn nhất hiện nay của Boeing có thật sự an toàn sau các thảm kịch cướp đi mạng của gần 400 người hay không.

Song Hy