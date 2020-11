Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ phát biểu gì trong chuyến công du châu Á?

Trả lời họp báo qua điện thoại từ Philippines, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’brien cho biết ông đã liên tục khẳng định trong chuyến công du châu Á rằng “quyền đánh bắt cá, khai thác khoáng sản, dầu khí ở trong EEZ của các nước ASEAN thuộc về con cháu họ” và “không thể bị giành lấy” bởi một quốc gia lớn hay mạnh hơn về quân sự.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'brien. (Ảnh: Reuters)

Theo ông O’Brien, trong các chuyến thăm, ông đã tái khẳng định cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Trong đó, có các cam kết về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cam kết với chủ quyền của các nước tại khu vực, đặc biệt là các nước giáp Biển Đông, cam kết ủng hộ các nước ASEAN.

"Chúng tôi sẽ ủng hộ khi họ thúc đẩy luật pháp quốc tế và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông", ông nói.

Trước đó, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ, ASEAN hoan nghênh Mỹ đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Đồng thời, ASEAN mong Mỹ ủng hộ các nỗ lực đề cao luật pháp quốc tế, hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.