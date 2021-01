Cố vấn an ninh Mỹ: Giả thuyết COVID-19 rò rỉ từ viện virus Vũ Hán khả thi nhất

(VTC News) -

Ông Matthew Pottinger, Phó Cố vấn an ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump, cho biết giả thuyết "đáng tin cậy" nhất về nguồn gốc của virus gây ra dịch COVID-19 là nó đi ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Vị quan chức Mỹ cho biết các nhà lãnh đạo ở Trung Quốc cũng “thừa nhận” rằng có khả năng giả thuyết COVID-19 bắt nguồn từ một chợ thực phẩm tươi sống là sai lầm.

Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Matthew Pottinger. (Ảnh: Getty)

Theo The Mail on Sunday, Phó cố vấn An ninh Quốc gia Matthew Pottinger đã nói với các chính trị gia trên khắp thế giới trong một cuộc họp trực tuyến rằng, các thông tin tình báo đã chỉ ra khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm lớn nhất Trung Quốc, Viện Virus học Vũ Hán.

Ông tuyên bố: “Ngày càng có nhiều bằng chứng đáng tin cậy cho thấy phòng thí nghiệm (Vũ Hán) là nguồn lây của virus". Ông cũng nói với các nhà lãnh đạo trong một cuộc gọi rằng sự cố có thể là một vụ rò rỉ hoặc một tai nạn.

Tại Anh, cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Iain Duncan-Smith, người có mặt tại cuộc họp, cho biết các bình luận đã giúp “củng cố” các tranh luận xung quanh giả thuyết này.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh truyền thông đưa tin chính quyền Mỹ nói chuyện với một "người tố giác" từ viện virus Vũ Hán.

Ông nói thêm: “Đó là những gì tôi được nghe cách đây vài tuần. Tôi tin rằng đây là cách họ củng cố lập trường của mình về nguồn gốc bùng phát dịch”.

Từ lâu đã có các giả thuyết cho rằng virus corona gây COVID-19 vô tình bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán. Điều này thậm chí được Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc nhiều lần.

Vũ Hán là nơi có cơ sở nghiên cứu virus corona hàng đầu thế giới. Đây cũng là thành phố đầu tiên bị tàn phá bởi đại dịch. Điều đó đã làm dấy lên nghi ngờ. Các nghiên cứu khoa học cũng cho rằng virus corona có nguồn gốc từ động vật.