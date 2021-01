Có trường hợp liên quan ca dương tính, hơn 2.000 học sinh Hà Nội nghỉ khẩn cấp

(VTC News) -

Theo ông Phạm Lê Hồng Anh, Phó hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), sáng sớm 29/1 trường gửi thông báo khẩn đến toàn thể học sinh, giáo viên yêu cầu dừng tất cả các hoạt động học tập, vui chơi. Học sinh nghỉ ở nhà.

Lý do, ông Hồng Anh cho biết, theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, trường có 1 học sinh thuộc diện F1 (học tại lớp 12A5) đang được cách ly và theo dõi sức khoẻ.

Em này có liên quan đến trường hợp anh L.A.T., 20 tuổi, địa chỉ thường trú tại xã Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương, hiện đang ở trọ tại phố Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội được Trung tâm kiểm soát bệnh Hà Nội kết luận dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó trường cũng có 2 học sinh cũng thuộc diện F2 ở lớp 12A6, 11D4. Do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép trường THPT Phan Đình Phùng tạm dừng các hoạt động dạy và học từ 29/1 đến khi có thông báo mới.

"Nếu thời gian nghỉ kéo dài thì trường sẽ tính đến phương án giao bài tập về nhà để học sinh tự nghiên cứu kết hợp với học trực tuyến. Trường quyết tâm không để việc nghỉ dịch ảnh hưởng đến tiến độ học tập của học sinh toàn trường, đặc biệt là các em khối lớp 12", vị hiệu phó cho biết thêm.

Học sinh đo thân nhiệt trước khi vào trường học. (Ảnh: Vnexpress)

Trường THPT Phan Đình Phùng có 2.100 học sinh, được chia thành hơn 45 lớp thuộc 3 khối lớp 10, 11 và 12. Ngay trong đêm 28/1, trường cho phun khử khuẩn toàn bộ phòng học, sân trường để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Ngày 28/1, trường Mầm non Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện một học sinh tiếp xúc gần với chú là nhân viên sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, là F1 của "bệnh nhân 1553". Tuy bé gặp chú trước thời điểm anh này tiếp xúc với "bệnh nhân 1553", nhưng nhà trường vẫn quyết định cho hơn 600 trẻ mầm non nghỉ học từ ngày 29/1 để đảm bảo an toàn, sức khỏe.