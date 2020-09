Cố tình vượt tàu hỏa bất chấp tính mạng 45 đứa trẻ: Điều tra ngay tài xế

Gần 1 ngày sau khi xảy ra vụ tàu hỏa húc văng ô tô đưa đón học sinh Trường Tiểu học Lý Nam Đế (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 6 cháu nhỏ bị thương, ai nấy vẫn bàng hoàng. Sự việc gây kinh hãi bởi khi ô tô này băng qua đường sắt ở nút giao Tây Mỗ, trên xe có đến 45 học sinh.

Chưa hết rùng mình trước hình ảnh chiếc ô tô bị đâm biến dạng, những người theo dõi tin tức này lại sốc khi cơ quan chức năng cho biết, ở thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, người dân xung quanh đã nhắc tài xế ôtô dừng lại vì sắp có tàu, nhưng anh ta vẫn cố tình vượt đường ray khiến vụ va chạm xảy ra.

Chiếc xe chở học sinh bị tàu hỏa đâm biến dạng.

Cố tình vượt đường ray khi sắp có tàu, chẳng khác nào đẩy mấy chục đứa trẻ vào chỗ chết. Thật khó bào chữa cho hành động này của một người biết rõ chừng ấy sinh mạng trẻ thơ đang nằm trong tay mình. Bất kỳ ai khi làm nghề lái ô tô chở khách đều phải từng giây từng phút ý thức rõ về trách nhiệm của bản thân, không được phép để xảy ra sơ sẩy, để tai họa vướng vào mình. Nhưng trong vụ tai nạn chiều 29/9 ở Tây Mỗ, thật khó hiểu khi chính tài xế tự lao vào phía thần chết, mang theo 45 đứa trẻ.

Đừng đổ lỗi cho việc không có barie ở nút giao với đường sắt, bởi việc đi tiếp hay dừng lại nằm trong khả năng kiểm soát của tài xế, anh ta cũng đã nhận được cảnh báo từ những người xung quanh. Rất may là tàu hàng đi chậm, nếu không, tai họa do cú đâm kia đã rất thảm khốc.

Vì sự an toàn của những đứa trẻ, cơ quan công an cần điều tra ngay tài xế này, làm rõ nguyên nhân nào khiến anh ta trở nên liều lĩnh đem mạng sống của bản thân và mấy chục đứa trẻ ra đùa cợt với tử thần. Cho dù có bị điều khiển bởi chất kích thích trong thời điểm đó hay "nghễnh ngãng" do mệt mỏi, thiếu ngủ, tài xế này vẫn cần bị truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc bởi một khi cầm vô lăng chở khách, anh ta có trách nhiệm giữ cho mình luôn ở trạng thái tỉnh táo và khỏe mạnh nhất. Làm trái nguyên tắc đó chính là hại người.

