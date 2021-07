Cơ sở hạt nhân quan trọng bị UAV 'lạ' đánh tơi tả, Iran vẫn ém nhẹ thông tin

(VTC News) -

Sputnik dẫn một báo cáo mới đây của tổ chức tư vấn tình báo The Intel Lab (Israel) cho biết, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào một tòa nhà của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) ở thành phố Karaj hôm 23/6 có thể đã dẫn đến một vụ nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở này.

Những hình ảnh vệ tinh được The Intel Lab đăng tải trên Twitter hôm 1/7 cho thấy cơ sở AEOI ở Karaj thiệt hại nặng sau cuộc tấn công, khác hoàn toàn với câu chuyện được truyền thông Iran đưa ra trước đó.

Một tòa nhà bên trong cơ sở của AEOI bị phá hủy một phần sau vụ tấn công UAV hôm 24/6 (Ảnh: The Intel Lab)

Trước đó, hầu hết các hãng thông tấn lớn của Iran đều đưa tin cuộc tấn công UAV nhằm vào trụ sở AEOI thất bại hoàn toàn, không có thương vong về người, thiệt hại ở mức tối thiểu nhờ vào các biện pháp phòng ngừa sau một loạt hành động phá hoại tương tự nhằm vào các cơ sở hạt nhân và một số cơ quan nghiên cứu khoa học của Iran trước đó.

Về phần AEOI, họ cho biết một cơ sở của cơ quan này đã bị hư hại sau vụ tấn công hôm 23/6 nhưng không tiết lộ vị trí.

Một báo cáo trên tờ The New York Times trích dẫn các nguồn tin địa phương cho biết cơ sở AEOI bị tấn công là một trong những trung tâm sản xuất máy ly tâm chính của Iran, còn được biết tới với cái tên công ty công nghệ máy ly tâm Iran (TESA). Các máy ly tâm do TESA sản xuất đều đang được sử dụng tại hai cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz.

Chỉ ba ngày trước khi xảy ra vụ tấn công ở Karaj, Iran bất ngờ thông báo tạm thời đóng cửa nhà máy điện hạt nhân ở Bushehr mà không làm rõ nguyên nhân.

Vụ tấn công ở Karaj cũng khiến nhiều người liên tưởng tới các vụ nổ bí ẩn bên trong cơ sở hạt nhân Natanz vào tháng 4 năm nay. Vụ việc xảy ra khi cơ sở này đưa vào vận hành một số máy ly tâm và thiết bị mới nhằm đẩy nhanh quá trình uranium. Dĩ nhiên, Tehran đã cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công.

Bên trong cơ sở của của AEOI ở Karaj trước khi bị tấn công. (Ảnh: The Intel Lab)

Dù không chính thức bình luận về vụ việc nhưng trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp một khóa phi công của Không quân Israel hôm 24/6, tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett úp mở vai trò của Tel Aviv trong vụ tấn công ở Karaj.

"Kẻ thù của chúng tôi biết Tel Aviv không bao giờ nói suông mà đi kèm đó là cả hành động. Chúng tôi quyết đoán và khôn ngoan hơn nhiều so với kẻ thù. Israel không ngại hành động khi cần thiết”, Thủ tướng Bennett phát biểu tại căn cứ không quân Hatzerim hôm 24/6.

Các hành động “phá hoại” nhằm vào các cơ sở hạt nhân lẫn năng lượng của Iran trong thời gian gần đây diễn ra liên tiếp bất chấp việc Mỹ đang cố gắng nối lại các cuộc đàm phán khởi động lại thảo thuận hạt nhân (2015) với Tehran.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), vào cuối tháng 5 vừa qua, lượng dự trữ uranium đã làm của Iran đã vượt quá 16 lần so với thỏa thuận trước đó.

Các cuộc đàm phán ở Vienna, bắt đầu vào tháng 4, hiện đang tạm hoãn khi đại diện ngoại giao hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong một loạt vấn đề, ngoài ra cả Mỹ và Iran đều đang chờ đợi một sự nhượng bộ lớn hơn từ đối phương.