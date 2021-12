Cơ quan y tế Nam Phi: Biến thể Omicron có nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần

(VTC News) -

Trung tâm Mô hình hóa và Phân tích Dịch tễ Nam Phi (SACEMA), Viện Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi (NICD) cho biết những phát hiện mới nhất "cung cấp bằng chứng dịch tễ học về khả năng né tránh của Omicron đối với miễn dịch từ việc lây nhiễm trước đó".

Một nhóm cơ quan y tế Nam Phi cho biết biến thể Omicron mới của virus SARS-CoV-2 có nguy cơ tái nhiễm cao gấp ba lần so với biến thể Delta và chủng Beta. (Ảnh minh họa: Reuters)

Phân tích dữ liệu giám sát định kỳ ở Nam Phi từ tháng 3/2020 đến ngày 27/11 cho thấy "hồ sơ nguy cơ tái nhiễm của Omicron cao hơn đáng kể so với các biến thể Beta và Delta trong đợt dịch thứ hai và thứ ba", NICD báo cáo. Nghiên cứu sử dụng các dữ liệu sơ bộ và chưa được đánh giá đồng cấp.

Trước đó, nhà vi sinh học Anne von Gottberg của NICD đưa ra quan điểm tương tự tại một cuộc họp báo trực tuyến do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức. Nhà khoa học này nói rằng Nam Phi đang chứng kiến sự gia tăng các ca tái nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron.

Nam Phi cũng có số ca COVID-19 hàng ngày tăng đột biến. Nước này ghi nhận 11.535 ca nhiễm mới vào 2/12, tăng so với 312 ca mười ngày trước.

Trong diễn biến liên quan, các chuyên gia của WHO nhắc lại lời kêu gọi các nước suy nghĩ lại về các lệnh cấm đi lại đối với miền Nam châu Phi, vì Omicron hiện đã được báo cáo ở gần hai chục quốc gia và nguồn gốc của nó vẫn chưa rõ ràng.

Chuyên gia Ambrose Talisuna giải thích: "Nam Phi và Botswana cũng đã phát hiện ra biến thể này. Chúng ta không biết nguồn gốc của nó là ở đâu. Nếu trừng phạt những người phát hiện hoặc báo cáo thông tin... thì thật là không công bằng”.