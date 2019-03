Cơ quan tình báo Đức không xem Huawei là đối tác đáng tin cậy

Các sự cố về an ninh trong quá khứ, liên quan đến Huawei Technologies là một phần lý do, đại diện nói với ủy ban lập pháp tại Berlin hôm 13/3. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Đức phát biểu trong cùng cuộc họp, cho biết Berlin sẽ khó làm việc với một công ty đang dính tới các các buộc thực hiện nhiệm vụ tình báo cho chính phủ của họ.

"Quan trọng trên hết là vấn đề về sự đáng tin cậy và ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi với các đồng minh", quan chức Bộ Ngoại giao nói với ủy ban và nhấn mạnh thêm rằng Đức đang liên lạc với các quốc gia đối tác về vấn đề này.

Các quan chức tình báo Đức đã thúc đẩy chính phủ ngăn chặn Huawei tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng 5G ở nước này, theo Bloomberg News. Các quan chức lo ngại rằng Huawei có thể giúp Trung Quốc đánh cắp bí mật của công ty Đức.

Huawei nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái và luôn khẳng định là một công ty độc lập, không làm việc cho chính phủ Trung Quốc, chỉ ra rằng chưa nước nào cung cấp được bằng chứng khẳng định những cáo buộc. Lệnh cấm hoàn toàn đối với Huawei được coi là bất khả thi về mặt pháp lý, nhưng các quan chức Đức đang xem xét các công cụ có tác dụng tương tự.

Mỹ đã gây áp lực với các đồng minh ở châu Âu, kêu gọi các nước này không sử dụng công nghệ và thiết bị của Huawei để phát triển mạng lưới 5G vì mối lo ngại gián điệp.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier hôm 7/3 cho biết, Đức không muốn cấm Tập đoàn công nghệ Huawei xây dựng mạng lưới 5G tại nước này, nhưng thay vào đó sẽ thắt chặt các tiêu chí an ninh đối với những nhà cung cấp. Washington ngay lập tức thông báo với Berlin rằng họ sẽ chia sẻ ít thông tin tình báo hơn với các cơ quan an ninh của Đức nếu mạng không dây nước này sử dụng Huawei Technologies của Trung Quốc để nâng cấp lên 5G.

Theo WSJ, các chuyên gia an ninh Mỹ đã bày tỏ lo ngại về việc mất an toàn trong các hệ thống cáp mạng được đặt dưới biển do hoạt động gián điệp. Hầu hết các chuyên gia đều quan tâm đến yếu tố: Tập đoàn Huawei của Trung Quốc trực tiếp tham gia vào việc tạo ra các hệ thống này. Washington nghi ngờ Bắc Kinh có thể sử dụng quyền truy cập vào cáp mạng ngầm dưới biển để chặn thu thông tin.

