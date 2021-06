Cổ phiếu May Sông Hồng tăng dựng đứng, người nhà sếp lớn vung tiền gom mua

(VTC News) -

Theo đó, chốt ngày giao dịch cuối tuần, cổ phiếu MSH của Công ty cổ phần May Sông Hồng đứng mức 54.800 đồng/cổ phiếu, giảm 1,1%, tức mỗi cổ phiếu giảm 600 đồng. Dù giảm nhẹ trong phiên vừa qua song tính từ đầu năm, mã MSH vẫn tăng dựng đứng 38%, tương đương mỗi cổ phiếu có thêm 38.000 đồng.

Cổ phiếu May Sông Hồng tăng phi mã từ đầu 2021. (Ảnh: MSH)

Với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường May Sông Hồng tăng thêm khoảng 1.900 tỷ đồng.

Trong bối cảnh cổ phiếu May Sông Hồng tăng mạnh, bà Bùi Thu Hà, con gái ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị MSH đã chi khoảng 26 tỷ đồng mua hơn 476.000 cổ phiếu doanh nghiệp này.

Trước giao dịch, bà Hà không sở hữu cổ phiếu nào tại MSH. Trong khi đó, ông Thịnh nắm giữ gần 12 triệu cổ phiếu MSH tương ứng 23,91% vốn.

Trong mối liên quan đến ông Thịnh, ông Bùi Việt Quang, Tổng Giám đốc May Sông Hồng, là con trai ông Thịnh đang sở hữu hơn 5,6 triệu cổ phiếu tại MSH tương đương tỷ lệ 11,35% vốn.

Báo cáo tài chính cho thấy, quý I/2021, May Sông Hồng đạt doanh thu gần 945 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 92,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, May Sông Hồng đang đứng trước nhiều thách thức. Trong đó, một số đối tác lớn tại Mỹ nộp đơn phá sản khiến MSH như ngồi trên đống lửa.

Theo báo cáo tài chính, May Sông Hồng đang gánh gần 654 tỷ đồng tiền phải thu của khách hàng ngắn hạn, tăng 19,5% so với hồi đầu năm. Doanh nghiệp phải trích lập dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi hơn 256 tỷ đồng, trong đó có hơn 218,2 tỷ đồng từ hãng thời trang New York & Company.

New York & Company là thương hiệu thuộc Tập đoàn RTW Retailwinds. Đầu 2020, tập đoàn này nộp đơn phá sản tại Mỹ.

May Sông Hồng cho biết đang nỗ lực thu hồi công nợ nhưng được đánh giá không khả quan.