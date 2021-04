Cổ phiếu CEO bị đưa vào diện bị cảnh báo

(VTC News) -

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có công văn về việc đưa cổ phiếu CEO của Tập đoàn C.E.O vào diện bị cảnh báo từ ngày 20/4/2021.

Lý do mà HNX đưa ra là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất của C.E.O do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ký báo cáo kiểm toán ngày 9/4/2021 là số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại Điều 13 Quy chế niêm yết.

Phối cảnh Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City của của Tập đoàn C.E.O.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ đưa ra quy chế về việc đưa cổ phiếu CEO khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của C.E.O đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty này âm 103,3 tỷ đồng (giảm 711 tỷ đồng so với năm 2019). Trong đó, lãi sau thuế của công ty mẹ âm 67,1 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý chứng khoán, C.E.O Group cho biết, nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ này là doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty giảm 3.226,2 tỷ đồng (tương ứng giảm 71% so với cùng kỳ năm ngoái).

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất, tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của C.E.O Group ghi nhận ở mức 7.438 tỷ đồng, giảm mạnh so với hồi đầu năm.

Trong đó, lượng hàng tồn kho của công ty còn 665 tỷ đồng, giảm 356 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn xấp xỉ 900 tỷ đồng; chi phí xây dựng dở dang đến 31/12/2020 đạt 2.338 tỷ đồng, tăng 591 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng giá trị xây dựng tại dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City.

Tại thời điểm cuối năm 2020, nợ phải trả của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O ở mức 3.982 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 2.101 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CEO đang có xu hướng giảm trong vài phiên gần đây. Chốt phiên 16/4, cổ phiếu CEO ở mức giá 11.400 đồng/cổ phiếu, giảm 12% trong một tuần qua.