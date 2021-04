Co.opmart là hệ thống siêu thị thuần Việt lâu đời nhất Việt Nam

(VTC News) -

Thương hiệu Co.opmart là siêu thị thuần Việt trực thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) được vận hành theo mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã. Co.opmart Cống Quỳnh là siêu thị đầu tiên được khai trương đưa vào hoạt động năm 1996 tại đường Cống Quỳnh (Quận 1, TP.HCM), được xem là nền tảng ban đầu quan trọng giúp định hình phát triển bán lẻ hiện đại thuần Việt cho đến tận ngày nay.

Trải qua gần 3 thập kỷ nhiều biến động của thị trường bán lẻ Việt Nam, dù nhiều thương hiệu siêu thị trong nước lẫn quốc tế đều hoạt động cầm chừng, hoặc lần lượt biến mất do hoạt động không hiệu quả, bị mua bán sáp nhập, nhưng hệ thống siêu thị Co.opmart vẫn đều đặn phát triển hàng chục siêu thị mỗi năm. Đặc điểm đặc biệt của thương hiệu Co.opmart là hoàn toàn do các xã viên Việt Nam vận hành, theo đuổi chính sách ưu tiên hàng đầu cho hàng hóa sản xuất trong nước, có chất lượng, dịch vụ, giá cả phù hợp, kinh doanh theo hướng tiêu dùng có trách nhiệm và nhanh chóng bắt kịp các xu hướng bán lẻ quốc tế.

Logo Co.opmart trước và sau 2012 đến nay.

Sau 25 năm, Saigon Co.op đã nâng tổng số lượng siêu thị Co.opmart đi vào hoạt động cao hơn 128 lần so với xuất phát điểm ban đầu, song song với hơn 800 cửa hàng, đại siêu thị, trung tâm thương mại trực thuộc khác. Quy mô phân bố Co.opmart cũng được mở rộng từ TP.HCM trãi rộng đến 45 tỉnh thành trên khắp cả nước. Hiện chuỗi siêu thị Co.opmart cùng với các mô hình bán lẻ hiện đại khác của Saigon Co.op được xem là xương sống của hệ thống phân phối hàng Việt Nam nói chung và hàng nhu yếu phẩm bình ổn giá nói riêng với quy mô quốc gia, góp phần quan trọng trong việc can thiệp bình ổn giá cả thị trường, ổn định an sinh xã hội.

Mạnh dạn thay đổi bộ nhận dạng thương hiệu vào năm 2012, cùng với hàng loạt các cải tiến về không gian mua sắm, chất lượng hàng hóa và dịch vụ khách hàng, hệ thống siêu thị Co.opmart là đại diện bán lẻ hàng tiêu dùng Việt Nam liên tục gắt hái hàng loạt các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, điển hình như Thương hiệu vàng TP.HCM, Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương (Retail Asia Publishing và Tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor), Top 10 công ty uy tín ngành bán lẻ Việt Nam 2019 (Vietnam Report)…

Hiện, hệ thống siêu thị Co.opmart còn được xem là hình mẫu mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã hoạt động hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, cũng là thành lũy vững chắc cuối cùng giúp hàng hóa trong nước trụ vững trước làn sóng xâm nhập mạnh mẽ của hàng ngoại nhập đến thị trường bán lẻ nội địa.