Có nên trồng cây osaka trước nhà?

(VTC News) -

Cây osaka có nguồn gốc từ miền nam châu Á, từ miền nam Pakistan kéo dài về phía đông qua Ấn Độ tới Đông Nam Á và về phía nam tới Sri Lanka.

Cây osaka có tên khoa học là Cassia fistula L, thuộc họ Đậu (Fabaceae). Loài hoa này còn được mệnh danh là quốc hoa của đất nước Thái Lan.

Ở nước ta cây osaka còn được gọi với tên khác như muồng hoàng yến, hoa muồng, muồng hoàng hậu, hoa bò cạp vàng, hoa hoàng yến...

Hoa osaka hay còn gọi muồng hoàng yến. (Ảnh: Ngô Nhung)

Đây là loài cây thân gỗ, có chiều cao trung bình từ 10 - 20 m, tán rộng và nhiều cành nhánh. Lá thuộc dạng lá kép hình lông chim với số lượng 3 - 8 đôi lá phụ, lá dày có màu xanh nhạt, mặt dưới lá hơi có màu mốc.

Hoa osaka mọc ra từ nách lá, nở thành chùm hướng xuống dài từ 30 - 50cm và có nhiều màu sắc khác nhau. Quả Osaka có hình dạng như quả muồng và dài từ 30 - 40 cm, hạt dẹp và mảnh.

Cây dễ thích nghi với mọi điều kiện sống khác nhau nên tốc độ sinh trưởng và phát triển khá nhanh. Với tán lá rộng, cây osaka có thể tạo bóng mát cho ngôi nhà của bạn.

Hoa osaka màu đỏ.

Theo quan niệm phong thủy, cây osaka hoa vàng ngoài tượng trưng của sự may mắn, thịnh vượng còn mang lại sự bình an, viên mãn. Cây osaka hoa đỏ đem lại may mắn, tài lộc cho người trồng.

Hoa osaka nở rộ vào mùa hè, mang đến vẻ đẹp tươi sáng, rực rỡ cho ngôi nhà của bạn. Cây có thể trồng ở nhiều vị trí khác nhau như trước nhà, vườn nhà nếu có khoảng diện tích đất phù hợp, giúp cho không gian trở nên sinh động và lãng mạn hơn.

Ngày nay, cây osaka được trồng nhiều ở các khuôn viên công trình công cộng, đường phố, khu dân cư...

Bạn cần lưu ý, trồng cây ở nơi có nhiều ánh sáng và cung cấp nước thường xuyên cho cây. Tùy vào điều kiện thời tiết bạn có thể bổ sung lượng nước tưới phù hợp. Khi cây đã lớn nên chú ý cắt tỉa cây để tạo cho cây có hình dáng đẹp nhất.

* Thông tin mang tính tham khảo