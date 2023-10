Có nên trồng cây me trước nhà?

(VTC News) -

Cây me có tên khoa học là Tamarindus indica, một loại cây nhiệt đới có nguồn gốc từ châu Phi. Hiện nay, chúng ta có thể thấy cây me có mặt nhiều ở các quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam.

Cây me là loại cây thân gỗ, chúng có thể cao tới 20 m. Lá cây me có dạng kép lông chim, hoa tạo thành dạng cành. Quả me có màu nâu, bên ngoài có lông, bên trong có nhiều hạt và cùi thịt.

Khi còn non trái cứng và có vị chua nên thường dùng để nấu canh, khi chín thì có vị ngọt ngọt, chua chua thường được chế biến làm nước giải khát hay làm mứt.

Cây me được nhiều người trồng trước nhà.

Đặc biệt, cây me là loại cây này có khả năng xanh tốt quanh năm. Chính vì vậy, nếu bạn muốn không gian tiền sảnh của gia đình luôn xanh tươi, mát dịu và tràn đầy sức sống thì nên trồng cây me trước nhà.

Nếu bạn bận rộn thì cũng không cần quá lo lắng khi trồng cây me trước nhà bởi đây là loại cây có khả năng chịu được môi trường sống khắc nghiệt tốt, dù đất khô cạn vào mùa hè hay những ngày mưa lớn thì cây vẫn có thể sống tốt.

Về ý nghĩa phong thủy, cây me sống tốt trong môi trường khắc nghiệt do đó thể hiện cho ý chí kiên cường, nỗ lực vươn lên trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách chông gai. Ngoài ra, me là loài có trái sum sê nên mang ý nghĩa của sự tài lộc trong phong thủy.

Cây me là loài thân gỗ, phát triển nhanh nên khi trồng bạn cần lưu ý cần có không gian để cây có thể sinh trưởng tốt, tránh trồng sát với tường nhà vì có thể gây hư hại cho công trình nhà bạn.

Nên chọn cây dáng bonsai, chiều cao thấp để không khiến cây che lối đi và còn đảm bảo thẩm mỹ. Nên trồng cây chệch về một bên để không cản trở lối đi, đồng thời thường xuyên cắt tỉa loại bỏ cành khô để không gian thông thoáng, nhất là vào mùa mưa.

*Thông tin mang tính tham khảo